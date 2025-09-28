Il diavolo veste Prada 2, riprese film alla sfilata di Dolce e Gabbana

Il diavolo veste Prada 2, le riprese del film alla sfilata di Dolce e GabbanaSpettacolo
Lo show milanese del brand ha ospitato a sorpresa le riprese del sequel dell'iconico film con Meryl Streep e Stanley Tucci, ospiti in prima fila alla sfilata della collezione per la prossima primavera estate. Seduta di fronte la potentissima ex direttrice di Vogue Usa Anna Wintour. Un momento epico, già virale sui social
Il diavolo non veste più Prada ma Dolce e Gabbana: lo show milanese del brand (FOTO) ha ospitato infatti a sorpresa le riprese del sequel del film con Meryl Streep e Stanley Tucci, ospiti in prima fila alla sfilata della collezione per la prossima primavera estate. Seduta esattamente di fronte la potentissima ex direttrice di Vogue Usa Anna Wintour, che ha ispirato il personaggio interpretato da Meryl Streep, l'altrettanto importante primadonna della rivista Runway del film. La sorpresa è stata tenuta nascosta fino all'ultimo.
L'incontro tra Meryl Streep/Miranda Priestly e Anna Wintour
Lo spettacolo era iniziato poco prima dell'inizio del fashion show quando la platea ha accolto tra gli applausi l'ingresso di Meryl Streep e Stanley Tucci, coi look di scena del sequel de Il Diavolo veste Prada, attualmente in fase di riprese. La produzione hollywoodiana è sbarcata alla Fashion Week e Miranda Priestly e Nigel Kipling sono ospiti degli show più in vista. Sotto gli occhi delle macchine da presa e di Anna Wintour che siede dall'altra parte della passerella e sorride al loro passaggio. Come era prevedibile, le immagini dell'incontro tra Meryl Streep/Miranda Priestly e Anna Wintour, sono diventate virali sui social. Un momento epico che ha arricchito la serata fashion.
Le riprese del sequel a Milano e i casting
Il Diavolo veste Prada 2 si girerà a Milano dal 16 al 18 ottobre, duemila le comparse cercate, per scene corali come quella che - in Brera - coinvolgerà oltre 900 persone. Così, nel luogo del casting, si sono presentati in migliaia. Alcuni con lo sgabellino per sopportare meglio la fila, altri scegliendo di arrivare alle cinque del mattino. Da via Piranesi e lungo l'intero marciapiede della via, che costeggia il Palazzo del Ghiaccio, le persone si sono affollate fin dalle prime ore del mattino all'inizio del casting e anche dopo. Tra le informazioni richieste, numero di taglia e numero di scarpe, se si possiede un'auto e se si ha esperienza come personale di sala o in hotel. Due i requisiti: avere più di 30 anni e, possibilmente, una certa conoscenza della moda. Ma, in fila, c'erano persone ben più giovani dei 30 anni richiesti. Il Diavolo veste Prada è iconico, del resto: comparire nel suo sequel è il sogno di molti. Senza contare che, stando alle voci che da qualche giorno circolano, tra le scene girate a Milano vi sarà anche un concerto di Lady Gaga.
Anna Wintour e la consegna del premio alla memoria di Giorgio Armani
Sempre ieri sera, sabato 27 settembre, al Teatro alla Scala di Milano a consegnare il premio alla memoria di Giorgio Armani, durante i Cnmi Sustainable Fashion Awards è stata proprio lei, Anna Wintour che visibilmente emozionata ha voluto ricordare Re Giorgio con queste parole: "Il nome Armani è stato così a lungo presente nel nostro immaginario che è difficile ridurlo a un singolo momento, un'immagine o un progetto. Giorgio è diventato uno dei 'capi di stato' della moda, ma fu un visionario nel suo tempo, sempre avanti di qualche curva. Basta guardare le passerelle di questa settimana: la sua eredità è ovunque".
Getty Images- Getty Images - Shutterstock via Ipa Fotogramma
Milano Fashion Week, Meryl Streep da Dolce&Gabbana. La sfilata
La ricerca della libertà passa ancora una volta per la camera da letto per Domenico Dolce e Stefano Gabbana che esplorano le molteplici possibilità anche per la donna del pajama dressing per il giorno/sera. Non manca la lingerie, sempre in primo piano, né le soprese, vedi la presenza sul front row di Meryl Streep e Stanley Tucci nei panni di Miranda Priestly e Nigel Kipling, a Milano per le riprese del sequel de “Il Diavolo veste Prada”. Anna Wintour, nel vederli, abbozza un sorriso A cura di Vittoria Romagnuolo