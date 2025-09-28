Il diavolo veste Prada 2, riprese film alla sfilata di Dolce e Gabbana

Lo show milanese del brand ha ospitato a sorpresa le riprese del sequel dell'iconico film con Meryl Streep e Stanley Tucci, ospiti in prima fila alla sfilata della collezione per la prossima primavera estate. Seduta di fronte la potentissima ex direttrice di Vogue Usa Anna Wintour. Un momento epico, già virale sui social

Il diavolo non veste più Prada ma Dolce e Gabbana: lo show milanese del brand (FOTO) ha ospitato infatti a sorpresa le riprese del sequel del film con Meryl Streep e Stanley Tucci, ospiti in prima fila alla sfilata della collezione per la prossima primavera estate. Seduta esattamente di fronte la potentissima ex direttrice di Vogue Usa Anna Wintour, che ha ispirato il personaggio interpretato da Meryl Streep, l'altrettanto importante primadonna della rivista Runway del film. La sorpresa è stata tenuta nascosta fino all'ultimo.

L'incontro tra Meryl Streep/Miranda Priestly e Anna Wintour Lo spettacolo era iniziato poco prima dell'inizio del fashion show quando la platea ha accolto tra gli applausi l'ingresso di Meryl Streep e Stanley Tucci, coi look di scena del sequel de Il Diavolo veste Prada, attualmente in fase di riprese. La produzione hollywoodiana è sbarcata alla Fashion Week e Miranda Priestly e Nigel Kipling sono ospiti degli show più in vista. Sotto gli occhi delle macchine da presa e di Anna Wintour che siede dall'altra parte della passerella e sorride al loro passaggio. Come era prevedibile, le immagini dell'incontro tra Meryl Streep/Miranda Priestly e Anna Wintour, sono diventate virali sui social. Un momento epico che ha arricchito la serata fashion. Approfondimento Il Diavolo veste Prada 2, riprese anche a Milano: i casting

Le riprese del sequel a Milano e i casting Il Diavolo veste Prada 2 si girerà a Milano dal 16 al 18 ottobre, duemila le comparse cercate, per scene corali come quella che - in Brera - coinvolgerà oltre 900 persone. Così, nel luogo del casting, si sono presentati in migliaia. Alcuni con lo sgabellino per sopportare meglio la fila, altri scegliendo di arrivare alle cinque del mattino. Da via Piranesi e lungo l'intero marciapiede della via, che costeggia il Palazzo del Ghiaccio, le persone si sono affollate fin dalle prime ore del mattino all'inizio del casting e anche dopo. Tra le informazioni richieste, numero di taglia e numero di scarpe, se si possiede un'auto e se si ha esperienza come personale di sala o in hotel. Due i requisiti: avere più di 30 anni e, possibilmente, una certa conoscenza della moda. Ma, in fila, c'erano persone ben più giovani dei 30 anni richiesti. Il Diavolo veste Prada è iconico, del resto: comparire nel suo sequel è il sogno di molti. Senza contare che, stando alle voci che da qualche giorno circolano, tra le scene girate a Milano vi sarà anche un concerto di Lady Gaga. Approfondimento Il Diavolo veste Prada 2, la prima foto di Anne Hathaway