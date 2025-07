Il Diavolo veste Prada 2, la prima foto di Anne Hathaway

La nuova Andy, consapevole e molto ben vestita

Andy Sachs non avrà nulla da farsi rimproverare sotto il profilo dello stile dai colleghi più esperti delle redazioni di moda e il suo look per la prima foto ufficiale dalla produzione de Il Diavolo veste Prada 2 ne è una chiara prova.

Sachs/Hathaway si è fatta fotografare mentre sorride in un completo vintage di Jean Paul Gaultier, una scelta sofisticata e rafforzata dalla presenza di una borsa stile cartella di pelle scura di Coach, un modello che ha una storia lunga quasi cinquant'anni. Nelle altre foto di scena rubate al set di New York l'attrice cammina a passo svelto per strada, presa dagli impegni.

Nulla è cambiato, sotto questo punto di vista: Andy non ha tempo da perdere ma adesso è una giornalista con una certa esperienza e anche il suo guardaroba si è evoluto.

In un altro contenuto, un breve video dove l'attrice sfila e posa davanti a una installazione col numero 2 - che indica il sequel del film, appunto - Hathaway sfoggia un abito lungo con le bretelle, a scacchi colorati.

Non sappiamo se questi due look fanno parte del girato. In realtà molti fan del progetto sperano di non vedere troppi cambi d'abito dei protagonisti in anteprima per non rovinarsi la sorpresa (come è accaduto con altre produzioni con protagoniste attente alla moda, vedi la serie And Just Like That...).

Certo è che oggi è complicato tenere tutto top secret, specie quando si lavora in una città come New York. Sui social sono spuntati già altri scatti dal set del film.

È già virale la foto del cartello che indica giorni e orari della produzione in determinate zone della città, cuoriosa per il nome con cui è indicato il film. E no: non c'è scritto "Il Diavolo veste Prada 2". Il film è indicato col titolo provvisorio (e ironico): "Cerulean", ceruleo, come il famoso maglione della vergogna di Andy Sachs in una celebre scena del primo film.