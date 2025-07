Il diavolo veste Prada 2, nel cast anche Lucy Liue Justin Thieroux

14/18 ©Webphoto

Anne Hathaway riprenderà il ruolo della protagonista Andy. Il personaggio era una neolaureata catapultata nel mondo della moda. Nel film originale lavorava come assistente di Miranda Priestly. Anne Jacqueline Hathaway, nata a New York il 12 novembre 1982, è un'attrice statunitense diventata famosa grazie a ruoli in film come Pretty Princess e Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Nel 2012 ha vinto l'Oscar, il Golden Globe, il BAFTA, il Critics' Choice Awards e lo Screen Actors Guild Award come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Fantine in Les Misérables