Il Diavolo veste Prada 2, le riprese del sequel al via il 30 novembre

Il film originale, adattato dal romanzo bestseller di Lauren Weisberger , è vagamente basato sulle esperienze personali della stessa autrice come assistente di Anna Wintour , caporedattrice di Vogue. La protagonista è Anne Hathaway nel ruolo di Andy Sachs , neolaureata dallo stile improbabile che ottiene un incarico come assistente di Miranda Priestly presso il Runway Magazine. Per tutta la durata del film, Andy si muove nello spietato mondo della moda cercando di rimanere fedele a se stessa, nonostante le pressioni del lavoro e del suo capo.

Sebbene i dettagli siano ancora in via di definizione, le riprese dovrebbero cominciare il 30 novembre 2024 . Ma, a quanto si apprende, le location devono ancora essere confermate.

Secondo la Film and Television Industry, Il Diavolo veste Prada 2 è ora in fase di pre-produzione.

Le parole di Emily Blunt

Emily Blunt ha recentemente affrontato le voci su Il Diavolo veste Prada 2.

Intervistata da PEOPLE al gala annuale dell'American Institute for Stuttering, ha finto di non sapere nulla: "Quale sequel? Oh mio dio, non posso dirti niente!".

Tuttavia è stato confermato che Aline Brosh McKenna, la sceneggiatrice che ha adattato il primo film dal romanzo, sta lavorando alla sceneggiatura del sequel.