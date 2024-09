Il diavolo veste Prada, Emily Blunt racconta la reazione delle figlie

Ci sono ruoli che possono segnarti per tutta la vita, film che restano nella memoria anche se la tua carriera va avanti. Emily Blunt, per esempio, non potrà mai separarsi da Emily Charton, il personaggio che interpreta in Il diavolo veste Prada. Non solo perché il personaggio è rimasto iconico e memorabile per i fan del film di David Frankel, ma anche perché ha segnato, almeno per un po’, il suo rapporto con le figlie Hazel e Violet, di 10 e 7 anni.