Giorgia pubblica un'anteprima della nuova canzone "L'unica"

Dopo lo straordinario successo riscosso con il brano La cura per me in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Giorgia ha annunciato l’arrivo della nuova canzone L’unica. L’artista ha condiviso una breve anteprima del singolo sul suo canale YouTube. Grande attesa da parte del pubblico.

Giorgia, in arrivo il nuovo singolo l'unica Da oltre trent'anni Giorgia ammalia il pubblico con la sua voce inconfondibile. A febbraio l'artista è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 75esima edizione del Festival di Sanremo, alla conduzione Carlo Conti. La cantante ha presentato il brano La cura per me, successivamente arrivato al secondo posto della classifica settimanale FIMI dei brani più venduti in Italia e certificato disco di platino per aver venduto più di 200.000 copie. Ora, Giorgia (FOTO) ha annunciato l'uscita del nuovo singolo L'unica, in arrivo sul mercato tra pochi giorni, più precisamente venerdì 20 giugno. Nell'attesa, la cantante ha condiviso una breve anteprima della canzone attraverso un filmato pubblicato sul suo canale YouTube.

Nelle prossime settimane Giorgia sarà impegnata con il tour Come Saprei Live 2025. L’artista darà il via alla tournée del palco allestito alle Terme di Caracalla per poi esibirsi a Villa Manin di Codroipo, al Teatro Greco di Siracusa e infine alla Reggia di Caserta con il concerto in programma il 16 settembre. Questi i dettagli degli appuntamenti live: 13 giugno, Roma - Terme di Caracalla

12 giugno, Roma - Terme di Caracalla

21 luglio, Codroipo - Villa Manin

25 giugno, Siracusa - Teatro Greco

26 giugno, Siracusa - Teatro Greco

16 settembre, Caserta - Reggia di Caserta