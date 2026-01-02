Francesca Cabrini, la vera storia del film stasera in tv

Venerdì 2 gennaio, in prima tv su Canale 5, va in onda Francesca Cabrini, film del 2024 con Cristiana Dell'Anna nei panni di Madre Cabrini.

La vera storia di Francesca Cabrini

Francesca Saverio Cabrini, conosciuta come Madre Cabrini, nasce nel 1850 a Sant’Angelo Lodigiano, in Lombardia, ultima di tredici figli. Fin da giovane manifesta una profonda vocazione religiosa, e un forte desiderio di dedicare la sua vita ai più deboli. Condizionata da una salute fragile, sembra impossibilitata a entrare in un ordine religioso. Ma sceglie di non arrendersi e, nel 1880, fonda l’Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, con l’obiettivo di unire fede, istruzione e assistenza concreta ai bisognosi.

La sua vita cambia radicalmente nel 1889 quando Papa Leone XIII, invece di inviarla in Oriente come lei desiderava, la incoraggia a partire per gli Stati Uniti per aiutare i numerosi emigrati italiani, spesso poveri, discriminati e privi di assistenza. Madre Cabrini accetta la sfida. Arriva a New York e, qui, trova condizioni difficilissime, ma anche un enorme bisogno di supporto umano e spirituale.

Con straordinaria determinazione e capacità organizzativa, Francesca Cabrini fonda scuole, orfanotrofi e ospedali dedicati agli immigrati. E, nonostante le difficoltà economiche e i pregiudizi dell’epoca, riesce a espandere la sua opera. In tutto il continente americano e anche in Europa, diviene una figura di riferimento nel campo dell’assistenza sociale e dell’educazione.

Instancabile viaggiatrice, Francesca Cabrini attraversa l’oceano numerose volte fondando oltre sessanta istituzioni. Muore nel 1917 a Chicago e, nel 1946, viene proclamata santa da Papa Pio XII, diventando la prima cittadina statunitense canonizzata (nel 1909 aveva ottenuto la cittadinanza americana).

La sua storia è dunque quella di una donna coraggiosa, capace di trasformare la fede in azione concreta, e di lasciare un’impronta duratura nella storia dell’emigrazione e della solidarietà.