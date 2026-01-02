Crudelia, trama e cast del film con Emma Stone stasera in tv

Va in onda su Rai 2 venerdì 2 gennaio Crudelia, film del 2021 con protagonista Emma Stone. La pellicola, basata sul romanzo del 1956 La carica dei 101, è incentrato sulla figura di Estella Miller / Cruella de Vil.

La trama

Diretto da Craig Gillespie, Crudelia racconta le origini di uno dei personaggi più iconici e controversi dell’universo Disney, offrendo una rilettura moderna e sorprendente della celebre antagonista de La carica dei 101. Ambientato nella Londra punk e ribelle degli anni Settanta, il film segue la storia di Estella, una ragazza brillante, creativa e fuori dagli schemi, nata con una personalità complessa e un talento innato per la moda. Rimasta orfana in giovane età, Estella cresce per strada insieme ai suoi due amici Jasper e Horace, vivendo di espedienti e piccoli furti. Nonostante le difficoltà, il suo sogno è quello di affermarsi nel mondo della moda, spinta da un’ambizione feroce e da una visione stilistica audace. Il destino le offre un’occasione quando riesce a ottenere un lavoro presso la Baronessa von Hellman, leggendaria e temuta icona dell’alta moda londinese. Ben presto, però, Estella scopre che la Baronessa non è solo una mentore spietata: è anche legata al suo passato in modo sconvolgente. Questa rivelazione innesca una trasformazione profonda: Estella lascia emergere il suo lato più oscuro e anticonformista, dando vita all’alter ego di Crudelia. Attraverso abiti provocatori, colpi di scena spettacolari e una sfida creativa senza esclusione di colpi, Crudelia decide di vendicarsi e di affermare la propria identità, ribaltando le regole di un sistema che l’ha sempre emarginata.

Il film - mescolando moda, musica e ironia - racconta il confine sottile tra genialità e follia, e mostra come Crudelia non nasca cattiva, ma venga forgiata dalle ferite, dalle ingiustizie e dal desiderio di essere finalmente vista e riconosciuta.