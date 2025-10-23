Bugonia, il cast del film con Emma Stone e Jesse Plemons. FOTO

2/11 ©Webphoto

Nel film, Michelle rappresenta la faccia visibile del capitalismo tecnologico e farmaceutico e ben presto si trova a dover sostenere un dialogo inquietante con i suoi rapitori che mettono in discussione la sua identità e ruolo. Stone interpreta la donna non solo come vittima, ma come interlocutrice attiva della follia che la circonda, ribaltando le dinamiche tra sequestratore e sequestrata e mettendo in luce la sottile linea che c'è tra controllo e ribellione.