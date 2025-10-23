Bugonia, il cast del film con Emma Stone e Jesse Plemons. FOTO

Offerte Sky
Bugonia, il cast del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons. FOTO

Nella nuova opera distopica del genio di Yorgos Lanthimos due giovani convinti che il mondo sia sull’orlo del collasso ambientale rapiscono Michelle, potente CEO di un gruppo farmaceutico, perché credono che sia un’aliena intenzionata a distruggere la Terra. L’apicoltore Teddy e il cugino Don danno inizio a una prigionia che diventa scontro uno ideologico tra complotto ecologico e capitalismo predatorio. Tra segreti e teorie ossessive, si apre un conflitto claustrofobico che riflette l’ansia del nostro tempo.

