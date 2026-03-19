Olly a Milano, la possibile scaletta del concerto

Quest’estate il cantautore tornerà in concerto con cinque appuntamenti molto attesi dal pubblico: il 18, il 20 e 21 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il 30 giugno al Rock in Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta
Nuovo appuntamento con la musica di Olly. Venerdì 20 marzo il cantautore sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Polvere: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.
olly, la possibile scaletta del concerto di Milano
Ultimi show della tournée inaugurata a Genova nell’ottobre dello scorso anno. Il 20 marzo Olly (FOTO) sarà protagonista di un concerto sold out all’Unipol Forum, questo l’indirizzo: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Massimo riserbo sulla scaletta della serata. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti martedì 10 marzo allo spettacolo in scena al Nelson Mandela Forum di Firenze:
- È festa
- L’anima balla
- Polvere
- Il brivido della vita
- Una vita
- Un’altra volta
- Paranoie
- A noi non serve far l’amore
- Occhi color mare
- La lavatrice si è rotta
- A squarciagola
- Ho un amico / Bianca / Hai fatto bene / Ho voglia di te
- L’amore è / L’amore va
- Sopra la stessa barca
- Come noi non c’è nessuno
- Depresso fortunato
- Scarabocchi
- Quei ricordi là
- Fammi morire
- Noi che
- Balorda nostalgia
- I cantieri del Giappone
- Questa domenica
- Buon trasloco
- Così Così
- Il campione
- Devastante
- Il pescatore / Meno male che c’è il mare
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Dopo l’appuntamento del 18 marzo all’Inalpi Arena, domenica 22 marzo Olly tornerà in concerto a Torino. Successivamente, l’artista sarà protagonista di una doppia data al Palazzo dello Sport di Roma. La tournée si concluderà con gli spettacoli al Palasele di Eboli e al Palaflorio di Bari. Questi i dettagli dei prossimi show:
- 22 marzo, Torino - Inalpi Arena
- 25 marzo, Roma - Palazzo dello Sport
- 26 marzo, Roma - Palazzo dello Sport
- 28 marzo, Eboli - Palasele
- 30 marzo, Bari - Palaflorio
Quest’estate Olly tornerà in concerto con cinque appuntamenti molto attesi dal pubblico: il 18, il 20 e 21 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il 30 giugno al Rock in Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta.
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Nell’ottobre del 2024 Olly ha pubblicato l’album Tutta vita riscuotendo immediatamente un grandissimo successo. Nel febbraio del 2025 l’artista ha trionfato con Balorda nostalgia alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più amati troviamo Questa domenica, Ho voglia di te con Emma (FOTO) e Per due come noi con Angelina Mango.
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