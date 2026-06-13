Taylor Swift fa storia, è la più giovane donna nella Songwriters Hall

A 36 anni la popstar è diventata la più giovane donna ad entrare nella Songwriters Hall of Fame, il riconoscimento dedicato ai più importanti autori di canzoni dell'industria musicale statunitense. Il record assoluto appartiene a Stevie Wonder, che ha iniziato la carriera a soli 13 anni ed è stato inserito nell'albo d'oro nel 1983, a 32 anni
Taylor Swift di nuovo da record. A 36 anni è diventata la più giovane donna ad entrare nella Songwriters Hall of Fame, il riconoscimento dedicato ai più importanti autori di canzoni dell'industria musicale statunitense. La cerimonia di premiazione si è svolta a New York ed è stata presentata da Steven Spielberg.
Taylor Swift, la più giovane donna ad essere inserita nella Songwriters Hall of Fame
"È stato istintivo. Nessuno mi ha insegnato come farlo", ha detto Swift nel suo discorso a proposito della sua attività di cantautrice e con la voce ancora roca per aver urlato a squarciagola durante e dopo la gara 4 delle finali di Nba tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Trattenendo a stento le lacrime, ha poi ringraziato la sua famiglia per i sacrifici che ha fatto per lei trasferendosi dalla Pennsylvania a Nashville in Tennessee. Ha anche rivolto un consiglio ai giovani cantautori, "dovete davvero dare la priorità a ciò che amate, fino in fondo al vostro essere. Perché ne avrete bisogno". Taylor Swift è la più giovane donna ad essere inserita nella Songwriters Hall of Fame. Il record assoluto appartiene a Stevie Wonder, che ha iniziato la carriera a soli 13 anni ed è stato inserito nell'albo d'oro nel 1983, a 32 anni.