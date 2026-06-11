Toy Story 5, Taylor Swift si è esibita alla première del film

Nella serata di martedì 9 giugno, al Dolby Theatre di Los Angeles, Taylor Swift è non solo apparsa a sorpresa alla première mondiale del film d’animazione Toy Story 5 (che uscirà nei cinema italiani il 18 giugno 2026), ma si è anche esibita dopo la proiezione. La cantautrice, infatti, è salita sul palco, dove ha suonato il pianoforte e ha intonato le strofe del nuovo singolo I Knew It, I Knew You , che ha composto appositamente per la colonna sonora dell’ultimo progetto Disney Pixar. “Significa tantissimo per me fare parte, anche se in piccola parte, dell’universo di questi film”, ha detto al pubblico. “Toy Story 5 è il mio preferito di tutti i Toy Story. Sono così fortunata di farne parte”. Ha poi aggiunto: “È incredibilmente bello. È un capolavoro ”. Swift, che non ha sfilato sul red carpet all’inizio della serata, ha comunque partecipato alla foto di gruppo con il cast e ha anche cantato l’indimenticabile brano You’ve Got a Friend in Me con lo storico compositore della saga, Randy Newman, che nel 2011 aveva vinto un premio Oscar per la Canzone originale per il brano We Belong Together del film d’animazione Toy Story 3 – La grande fuga.

"BAMBINA DI TOY STORY"

“Scrivere questa canzone è stato come un allontanamento musicale e allo stesso tempo un ritorno a casa. Creare qualcosa per Jessie è stata una nuova sfida e mi è sembrato anche naturale”, aveva scritto Taylor Swift in occasione dell’uscita del brano I Knew It, I Knew You, nella didascalia di un post Instagram che mostrava un vecchio video amatoriale di lei stessa da bambina mentre marciava con un cappello da cowgirl rosso e una maglietta ricamata con un paio di stivali. “Ed essere una bambina di Toy Story dall'età di 5 anni fino ad ora...è un’avventura che intendo vivere, all'infinito e oltre”. Aveva proseguito: “Grazie al brillante Andrew Stanton [il regista e lo sceneggiatore di Toy Story 5, ndr] per avermi immaginata per questo ruolo, tanti anni fa, quando hai scritto quest'ultimo film. Grazie all'incomparabile Randy Newyman per la splendida trama sonora di canzoni e colonne sonore che hai meticolosamente intessuto nel corso degli anni. Hai creato il mondo musicale di Toy Story e noi siamo fortunati a poterci vivere. Con "noi" intendo me e il mio amico Jack Antonoff [il produttore 14 volte vincitore dei Grammy Awards che aveva già collaborato con Swift nell’album The Tortured Poets Department nel 2024, ndr]. Abbiamo scritto questa canzone con tanta adorazione per questi personaggi che ci hanno fatto ridere e ci hanno aiutato a imparare e a pensare fuori dagli schemi durante tutta la nostra infanzia”. Nel quinto capitolo della saga animata di Disney Pixar, il cowboy Woody e l’astronauta Buzz Lightyear si riuniscono per salvare la loro bambina, Bonnie, dal suo nuovo tablet intelligente Lilypad. Insieme alla cowgirl Jessie e agli altri giocattoli Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie e un esercito di Buzz Lightyear, cercheranno di impedire che la tecnologia, in grado di offrire contemporaneamente numerose attività e socialità (quantomeno virtuale), prenda il sopravvento sulla vita dei bambini.