La cantautrice statunitense ha raccontato: "Mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione". La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 18 giugno 2026
Taylor Swift ha pubblicato I Knew It, I Knew You, il brano incluso nella colonna sonora di Toy Story 5, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 18 giugno 2026. La cantautrice statunitense ha dichiarato: “Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo cinque anni”.
taylor swift, è uscito il nuovo brano I Knew It, I Knew You
In attesa dell’arrivo del quinto capitolo di Toy Story 5 sul grande schermo, Taylor Swift ha pubblicato il brano Knew It, I Knew You. L’artista (FOTO) ha parlato del grande amore per il franchise in un post sul profilo Instagram da oltre 270.000.000 di follower: “Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo cinque anni e guardavo il primo film di Toy Story. Mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, giusto?”
Nella canzone l’artista parla del ricongiungimento con un amico dopo molto tempo. Il brano, nato per il personaggio di Jessie, è il racconto di un rapporto ritrovato: “Came back when it mattered, I saw you / Standing there in the light of the window wearing that same smile”. Ecco il testo del brano:
I knew you through the daze of the blades of the grass in summer
Parachutes for the free fall of being younger
I memorized the sound of your bare footsteps
Running wild, it's been a long time
Life has ways of leaving those days behind
But seeing you tonight
I remembered I loved you
Came back when it mattered, I saw you
Standing there in the light of the window wearing that same smile
Man, it's been a while
But I knew it, I knew you
I knew it, I knew you
I knew you, all your blues like a mood ring changing colors
You did too, there were times we could fight like brothers
I watched you drive around the bend for
What I thought would be the last time I saw my friend
But love has ways of bringing things back to life
All you said was, ‘Hi’
And I remembered I loved you
Came back when it mattered, I saw you
Standing there in the light of the window wearing that same smile
Man, it's been a while
But I knew it, I knew you
I knew it, I knew you
I knew it, I knew you
Oh
The rivers I cried when we said goodbye
Wondering if I'd made it up in my mind
But now you look me in the eye
And you told me I loved you
Came back when it mattered, I saw you
Standing there in the light of the window wearing that same smile
Yeah, it's been a while, oh oh
Wearing that same smile
Man, it's been a while
Wearing that same smile
Man, it's been a while
But I knew it, I knew you
I knew it, I knew you
Wearing that same smile
I knew it, I knew you
I knew it, I knew you
I knew it
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In seguito, la voce di You Need To Calm Down ha raccontato: “Scrivere questa canzone è stato come una partenza a livello musicale e allo stesso tempo un ritorno a casa. Creare qualcosa per Jessie è stata una nuova sfida e mi è sembrato anche del tutto naturale. Ed essere una fan di Toy Story dall'età di 5 anni fino ad ora... è un'avventura che intendo vivere all'infinito e oltre. Grazie al brillante Andrew Stanton per avermi immaginato per questo progetto, tanti anni fa, quando hai scritto quest'ultimo film. Grazie all'incomparabile Randy Newman per la splendida trama sonora di canzoni e colonne sonore che hai meticolosamente intessuto nel corso degli anni. Hai creato il mondo musicale di Toy Story e noi siamo fortunati a poterci vivere”.
Infine, Taylor Swift ha concluso: “Con ‘noi’ intendo me e il mio amico Jack Antonoff. Abbiamo scritto questa con tanta adorazione per questi personaggi che ci hanno fatto ridere e ci hanno aiutato a imparare cose nuove e a pensare fuori dagli schemi durante tutta la nostra infanzia”.
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