La cantautrice statunitense ha raccontato: "Mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione". La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 18 giugno 2026

In attesa dell’arrivo del quinto capitolo di Toy Story 5 sul grande schermo, Taylor Swift ha pubblicato il brano Knew It, I Knew You. L’artista ( FOTO ) ha parlato del grande amore per il franchise in un post sul profilo Instagram da oltre 270.000.000 di follower: “Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo cinque anni e guardavo il primo film di Toy Story. Mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, giusto?”

In seguito, la voce di You Need To Calm Down ha raccontato: “Scrivere questa canzone è stato come una partenza a livello musicale e allo stesso tempo un ritorno a casa. Creare qualcosa per Jessie è stata una nuova sfida e mi è sembrato anche del tutto naturale. Ed essere una fan di Toy Story dall'età di 5 anni fino ad ora... è un'avventura che intendo vivere all'infinito e oltre. Grazie al brillante Andrew Stanton per avermi immaginato per questo progetto, tanti anni fa, quando hai scritto quest'ultimo film. Grazie all'incomparabile Randy Newman per la splendida trama sonora di canzoni e colonne sonore che hai meticolosamente intessuto nel corso degli anni. Hai creato il mondo musicale di Toy Story e noi siamo fortunati a poterci vivere”.

Infine, Taylor Swift ha concluso: “Con ‘noi’ intendo me e il mio amico Jack Antonoff. Abbiamo scritto questa con tanta adorazione per questi personaggi che ci hanno fatto ridere e ci hanno aiutato a imparare cose nuove e a pensare fuori dagli schemi durante tutta la nostra infanzia”.