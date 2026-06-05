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Taylor Swift, è uscita la canzone I Knew It, I Knew You per Toy Story 5

Musica

Matteo Rossini

©Getty

La cantautrice statunitense ha raccontato: "Mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione". La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 18 giugno 2026

Taylor Swift ha pubblicato I Knew It, I Knew You, il brano incluso nella colonna sonora di Toy Story 5, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 18 giugno 2026. La cantautrice statunitense ha dichiarato: “Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo cinque anni”.

taylor swift, è uscito il nuovo brano  I Knew It, I Knew You

In attesa dell’arrivo del quinto capitolo di Toy Story 5 sul grande schermo, Taylor Swift ha pubblicato il brano  Knew It, I Knew You. L’artista (FOTO) ha parlato del grande amore per il franchise in un post sul profilo Instagram da oltre 270.000.000 di follower: “Ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo cinque anni e guardavo il primo film di Toy Story. Mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone non appena sono tornata a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, giusto?”

 

Nella canzone l’artista parla del ricongiungimento con un amico dopo molto tempo. Il brano, nato per il personaggio di Jessie, è il racconto di un rapporto ritrovato: “Came back when it mattered, I saw you / Standing there in the light of the window wearing that same smile”. Ecco il testo del brano:

 

I knew you through the daze of the blades of the grass in summer

Parachutes for the free fall of being younger

I memorized the sound of your bare footsteps

Running wild, it's been a long time

Life has ways of leaving those days behind

But seeing you tonight

I remembered I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Man, it's been a while

But I knew it, I knew you

I knew it, I knew you

I knew you, all your blues like a mood ring changing colors

You did too, there were times we could fight like brothers

I watched you drive around the bend for

What I thought would be the last time I saw my friend

But love has ways of bringing things back to life

All you said was, ‘Hi’

And I remembered I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Man, it's been a while

But I knew it, I knew you

I knew it, I knew you

I knew it, I knew you

Oh

The rivers I cried when we said goodbye

Wondering if I'd made it up in my mind

But now you look me in the eye

And you told me I loved you

Came back when it mattered, I saw you

Standing there in the light of the window wearing that same smile

Yeah, it's been a while, oh oh

Wearing that same smile

Man, it's been a while

Wearing that same smile

Man, it's been a while

But I knew it, I knew you

I knew it, I knew you

Wearing that same smile

I knew it, I knew you

I knew it, I knew you

I knew it

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In seguito, la voce di You Need To Calm Down ha raccontato: “Scrivere questa canzone è stato come una partenza a livello musicale e allo stesso tempo un ritorno a casa. Creare qualcosa per Jessie è stata una nuova sfida e mi è sembrato anche del tutto naturale. Ed essere una fan di Toy Story dall'età di 5 anni fino ad ora... è un'avventura che intendo vivere all'infinito e oltre. Grazie al brillante Andrew Stanton per avermi immaginato per questo progetto, tanti anni fa, quando hai scritto quest'ultimo film. Grazie all'incomparabile Randy Newman per la splendida trama sonora di canzoni e colonne sonore che hai meticolosamente intessuto nel corso degli anni. Hai creato il mondo musicale di Toy Story e noi siamo fortunati a poterci vivere”.

 

Infine, Taylor Swift ha concluso: “Con ‘noi’ intendo me e il mio amico Jack Antonoff. Abbiamo scritto questa con tanta adorazione per questi personaggi che ci hanno fatto ridere e ci hanno aiutato a imparare cose nuove e a pensare fuori dagli schemi durante tutta la nostra infanzia”.

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