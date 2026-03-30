Emerso dagli archivi del Comune di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, l'atto di nascita del 1862 di Carmine Antonio Baldi sancisce le origini del trisavolo della popstar, che era emigrato negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento quando aveva solo 14 anni. Le ricerche del Museo del Cognome di Padula e del professore Giuseppe Galzerano hanno reso possibile la ricostruzione

Dopo una lunga ricerca, dagli archivi storici del Comune di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, è emerso un documento che sancisce le origini del trisavolo di Taylor Swift. Si tratta dell’atto di nascita datato 1862 di Carmine Antonio Baldi, il figlio di Vito Baldi e Rosa Galzerano che, a soli 14 anni, aveva lasciato l’Italia per emigrare negli Stati Uniti, a Philadelphia, in Pennsylvania, dove aveva raggiunto il padre e il fratello. Lì, aveva prima svolto lavori semplici come il venditore di limoni, ed era poi diventato un imprenditore di successo: nel 1903 aveva fondato con la famiglia una banca, mentre nel 1906 aveva istituito il quotidiano in lingua italiana L’Opinione, divenuto presto un punto di riferimento per la comunità italo-americana. Il documento è riemerso grazie alle ricerche del Museo del Cognome di Padula e del professore Giuseppe Galzerano, il primo che ha ricostruito l’albergo genealogico di Taylor Swift. Carmine Antonio Baldi aveva poi sposato Louisa Eurindine Sobernheimer, e i due avevano avuto una figlia, Luisa Baldi, che si era a sua volta sposata con Charles Gwynn Douglas. La coppia aveva avuto Rose, che aveva sposato Archie Dean Swift, entrambi genitori di Scott Kinglsey Swift, papà della cantante, e dunque nonni paterni della popstar, che è nata nel 1989 a West Reading.

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