Taylor Swift, avrebbe origini italiane: un documento parla di una famiglia del CilentoMusica
Emerso dagli archivi del Comune di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, l'atto di nascita del 1862 di Carmine Antonio Baldi sancisce le origini del trisavolo della popstar, che era emigrato negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento quando aveva solo 14 anni. Le ricerche del Museo del Cognome di Padula e del professore Giuseppe Galzerano hanno reso possibile la ricostruzione
Dopo una lunga ricerca, dagli archivi storici del Comune di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, è emerso un documento che sancisce le origini del trisavolo di Taylor Swift. Si tratta dell’atto di nascita datato 1862 di Carmine Antonio Baldi, il figlio di Vito Baldi e Rosa Galzerano che, a soli 14 anni, aveva lasciato l’Italia per emigrare negli Stati Uniti, a Philadelphia, in Pennsylvania, dove aveva raggiunto il padre e il fratello. Lì, aveva prima svolto lavori semplici come il venditore di limoni, ed era poi diventato un imprenditore di successo: nel 1903 aveva fondato con la famiglia una banca, mentre nel 1906 aveva istituito il quotidiano in lingua italiana L’Opinione, divenuto presto un punto di riferimento per la comunità italo-americana. Il documento è riemerso grazie alle ricerche del Museo del Cognome di Padula e del professore Giuseppe Galzerano, il primo che ha ricostruito l’albergo genealogico di Taylor Swift. Carmine Antonio Baldi aveva poi sposato Louisa Eurindine Sobernheimer, e i due avevano avuto una figlia, Luisa Baldi, che si era a sua volta sposata con Charles Gwynn Douglas. La coppia aveva avuto Rose, che aveva sposato Archie Dean Swift, entrambi genitori di Scott Kinglsey Swift, papà della cantante, e dunque nonni paterni della popstar, che è nata nel 1989 a West Reading.
L'INVITO ALLA POPSTAR
Finora il documento di nascita non era stato trovato perché, probabilmente, era stato digitalizzato male dalle autorità degli Stati Uniti e, quindi, non trovava un riscontro in Italia. “Abbiamo fatto accurate ricerche, non soffermandoci solo sui nomi dei comuni che apparivano su fonti come FamilySearch”, ha spiegato Michele Cartusciello, direttore del Museo del Cognome. “Ad esempio, abbiamo riscontrato che in molti casi è stato scritto Siano invece di Teggiano, oppure Diano. È probabile che nel trascrivere i dati, il nome di Castelnuovo sia stato errato”. Nel settembre 2025, anche il quotidiano britannico The Times aveva raccontato il legame tra Taylor Swift e il Cilento, in particolare in merito all’iniziativa del Comune di Castelnuovo Cilento sull'intitolazione di una strada a Carmine Antonio Baldi, alla presenza del sindaco, di una delegazione di circa 30 discendenti della famiglia arrivati dagli Stati Uniti e dallo stesso professore Giuseppe Galzerano. Ora, proprio lui e l’Amministrazione comunale hanno rivolto un invito a Taylor Swift: visitare il borgo delle sue origini.
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LE STAR CON ORIGINI ITALIANE, DA MADONNA A LADY GAGA
Sono tante le star internazionali con origini italiane. Tra loro spicca l’attore Premio Oscar Robert De Niro, che avrebbe origini molisane. Da Alife, in provincia di Caserta, provenivano invece Salvatore DiCaprio e la moglie, bisnonni del divo di Hollywood Leonardo DiCaprio. Anche Lady Gaga, nome d’arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha radici italiane: il nonno di Jospeh, il padre della popstar, sarebbe infatti emigrato da Naso, in provincia di Siracusa. Come lei, anche Madonna, all’anagrafe Veronica Ciccone, è figlia di Silvio, nato da una coppia di Pacentro, in provincia de L’Aquila. Bruce Springsteen, detto The Boss, ha invece origini irlandesi, olandesi e italiane, queste ultime grazie al nonno, proveniente da Vico Equense. Durante l’edizione 2026 del Festival di Sanremo, poi, la superospite Alicia Keys, il cui vero nome è Alicia Augello Cook, ha ricordato le origini italiane della mamma, nello specifico da Sciacca e Lamezia Terme.
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