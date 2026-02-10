Taylor Swift ha pubblicato il videoclip del singolo Opalite

Taylor Swift ha pubblicato il videoclip di Opalite, il secondo singolo estratto dal suo ultimo album The Life of a Showgirl uscito nell’ottobre dello scorso anno. La cantautrice statunitense ha parlato della nascita del video in un post su Instagram. Guest star Graham Norton, Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi.

taylor swift, il videoclip di opalite

Scritto e diretto da Taylow Swift, il videoclip di Opalite è un viaggio nell’estetica degli anni ’90. L’artista ha raccontato di aver sviluppato il primo concept del video durante la sua presenza nel programma televisivo britannico The Graham Norton Show: “La cosa che preferisco della scrittura è quella scintilla iniziale di un'idea. Può accadere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. L'idea per il video musicale di Opalite mi è venuta in mente mentre stavo promuovendo The Life of a Showgirl. Ero ospite di uno dei miei programmi preferiti, The Graham Norton Show. Per chi non lo conoscesse, è un programma televisivo britannico in seconda serata in cui Graham Norton (il conduttore incredibilmente carismatico e adorabile) invita un gruppo a caso di attori, artisti, musicisti, ecc. a prendere parte al suo programma e ci sediamo tutti a chiacchierare come se fossimo a una cena. Servono persino il vino”.

Taylor Swift (FOTO) ha successivamente parlato del momento della nascita dell’idea: “Comunque, ricordo di aver pensato di esser stata incredibilmente fortunata con il gruppo a cui ero stata abbinata. Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi. Tutte persone che ammiro lavorativamente. Mentre parlavamo durante la trasmissione, Domhnall ha fatto una battuta a cuor leggero sul fatto di voler partecipare a uno dei miei video musicali. È irlandese! Stava scherzando! Solo che in quel momento dell'intervista, mi è venuta subito un'idea”.