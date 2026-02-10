Taylor Swift ha pubblicato il videoclip del singolo Opalite

La cantautrice ha rivelato di aver sviluppato l’idea del videoclip durante la sua presenza come ospite a un programma televisivo britannico. Guest star Graham Norton, Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi
Taylor Swift ha pubblicato il videoclip di Opalite, il secondo singolo estratto dal suo ultimo album The Life of a Showgirl uscito nell’ottobre dello scorso anno. La cantautrice statunitense ha parlato della nascita del video in un post su Instagram. Guest star Graham Norton, Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi.
taylor swift, il videoclip di opalite
Scritto e diretto da Taylow Swift, il videoclip di Opalite è un viaggio nell’estetica degli anni ’90. L’artista ha raccontato di aver sviluppato il primo concept del video durante la sua presenza nel programma televisivo britannico The Graham Norton Show: “La cosa che preferisco della scrittura è quella scintilla iniziale di un'idea. Può accadere in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo. L'idea per il video musicale di Opalite mi è venuta in mente mentre stavo promuovendo The Life of a Showgirl. Ero ospite di uno dei miei programmi preferiti, The Graham Norton Show. Per chi non lo conoscesse, è un programma televisivo britannico in seconda serata in cui Graham Norton (il conduttore incredibilmente carismatico e adorabile) invita un gruppo a caso di attori, artisti, musicisti, ecc. a prendere parte al suo programma e ci sediamo tutti a chiacchierare come se fossimo a una cena. Servono persino il vino”.
Taylor Swift (FOTO) ha successivamente parlato del momento della nascita dell’idea: “Comunque, ricordo di aver pensato di esser stata incredibilmente fortunata con il gruppo a cui ero stata abbinata. Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith e Lewis Capaldi. Tutte persone che ammiro lavorativamente. Mentre parlavamo durante la trasmissione, Domhnall ha fatto una battuta a cuor leggero sul fatto di voler partecipare a uno dei miei video musicali. È irlandese! Stava scherzando! Solo che in quel momento dell'intervista, mi è venuta subito un'idea”.
La voce di You Need to Calm Down ha così inviato la sceneggiatura a Domhnall Gleeson: “Una settimana dopo ha ricevuto via email la sceneggiatura che avevo scritto per il video di Opalite, in cui lui interpretava il protagonista. Ho pensato che sarebbe stato fantastico se anche tutti i nostri ospiti del Graham Norton Show quella sera, incluso lo stesso Graham, avessero potuto farne parte. Come un progetto scolastico di gruppo, ma per adulti e non obbligatorio. Con mia grande gioia, tutti i membri del programma si sono sforzati a viaggiare indietro nel tempo fino agli anni '90 con noi e ad aiutarci con questo video”.
Infine, l’artista ha concluso: “Potreste persino riconoscere qualche volto amico del The Eras Tour. Ho avuto modo di lavorare di nuovo con una delle mie persone preferite al mondo, Rodrigo Prieto! Mi sono divertita più di quanto avessi mai immaginato: ho fatto nuove amicizie, ho trovato metafore e scelte di stile. È stata un'emozione incredibile creare questa storia e questi personaggi”.
Come rilanciato da Billboard, Graham Norton ha raccontato l’esperienza in un’intervista rilasciata a Wanging On podcast: “L'idea le è venuta in mente in un lampo mentre era seduta sul divano. In men che non si dica, aveva già scritto tutta la sceneggiatura. Taylor è una regista meravigliosa. La sua capacità di non stressarsi è straordinaria”.
