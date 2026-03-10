Italia's Got Talent 2026 al via, chi sono i giudici e i presentatori

La nuova edizione di Italia’s Got Talent, la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, sarà trasmessa per la prima volta in chiaro su TV8, da martedì 10 marzo, alle ore 21.30. Al tavolo Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. In conduzione, Aurora e Fru dei The Jackal

Al tavolo siedono Alessandro Cattelan , per la prima volta giudice di un talent show, la cantante Elettra Lamborghini , alla sua seconda edizione, assieme agli amatissimi veterani Mara Maionchi , talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano , tutti alla ricerca dei migliori talenti del nostro Paese.

La conduzione

In veste di conduttori, Aurora e Fru dei The Jackal, che portano sul palco la loro comicità e inconfondibile ironia e accompagnano i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent.

alla ricerca dei migliori talenti del Paese

Italia’s Got Talent è andato alla ricerca dei migliori talenti del Paese, che si sono esibiti davanti ai giudici e al pubblico, prima del Teatro Politeama di Catanzaro, dove si è svolta tutta la fase delle Audition, e poi del Teatro Comunale di Vicenza, che ha ospitato le semifinali e la finale.

Le puntate

Nove avvincenti puntate con sei Audition, due semifinali e la spettacolare finale per appassionarsi ed emozionarsi con le spettacolari esibizioni dei concorrenti e le loro storie di vita.

I talenti

Da sempre il programma ha scoperto e dato spazio ad alcuni dei più grandi talenti del nostro Paese, portandoli alla ribalta nazionale. Ricordiamo, tra gli altri, Max Angioni, Aurora Leone (entrata poi nei The Jackal), Francesco Arienzo, Toni Bonji e Mary Sarnataro; ha dato visibilità alle crew giovanili come gli Urban Theory e a maghi e illusionisti come Andrea Paris. Anche in questa edizone Italia’s Got Talent vede la partecipazione di tanti talenti diversi tra loro, alcuni di levatura internazionale, tutti con una propria peculiarità artistica, che portano sul palco discipline ed esibizioni inedite.

il successo di Italia’s Got Talent

Adattato in 78 Paesi, Got Talent è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale con 29 produzioni attive per il 2025. Ad oggi, sono 14 i Paesi che hanno trasmesso più di 10 stagioni di Got Talent, attestandosi, quindi, come uno dei format di intrattenimento più riconoscibili e amati dal pubblico di ogni età.

Nel corso degli anni sono stati 1367 i concorrenti che hanno solcato il palco di Italia’s Got Talent, mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove ciò che conta è emozionare e divertirsi. Ed è proprio la capacità di raccontare storie al di là della competizione, la chiave del successo di Italia’s Got Talent.

Italia’s Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Federico Giunta, Celeste Laudisio, Marco Terenzi, Leonardo Zani con Tommaso Di Giulio, Gianvincenzo Morabito, Michela Morano, Germana Renzi, Mattia Tamburo. La regia è di Luigi Antonini, la regia del backstage è di Marco Manes. Direttore artistico Angelo Bonello. Direttore della fotografia Ivan Pierri, direttore della fotografia backstage Massimiliano Fusco. Scene di Luigi Maresca.