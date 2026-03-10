Esce l’11 marzo su Amazon Prime Video l’adattamento televisivo dei bestseller con protagonista la patologa forense Kay Scarpetta, interpretata sul piccolo schermo da Nicole Kidman. Accanto all’attrice Premio Oscar anche Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker e Ariana DeBose

Arriva sul piccolo schermo una delle protagoniste più amate dagli appassionati di romanzi polizieschi: Kay Scarpetta. L’11 marzo esce infatti su Amazon Prime Video Scarpetta, nuova serie crime thriller basata sulla celebre saga di bestseller di Patricia Cornwell, sviluppata e sceneggiata per la televisione da Liz Sarnoff (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). E a interpretare la patologa forense è l’attrice Premio Oscar Nicole Kidman.

Il personaggio di Kay Scarpetta nei libri Dall’esordio del personaggio nel 1990 nel romanzo Postmortem, i 29 libri di Patricia Cornwell incentrati su Kay Scarpetta hanno venduto più di 120 milioni di copie in tutto il mondo. La patologa forense nata dalla penna della scrittrice statunitense è ispirata alla dottoressa Marcella Farinelli Fierro, medico legale di Richmond, in Virginia, che l’autrice ha conosciuto all’inizio degli anni Ottanta. Nei romanzi Kay Scarpetta è una donna di circa 40 anni, bionda e con gli occhi azzurri, nata a Miami da una famiglia di origini italiane arrivata negli Stati Uniti da Verona. Ha un pessimo rapporto con la sorella Dorothy e un legame molto intenso con la figlia di quest’ultima, Lucy. La patologa viene descritta come una donna molto elegante, perfezionista, che per rilassarsi ama cucinare piatti italiani. Accanto a lei ci sono sempre suo marito Benton Wesley, ex profiler dell’FBI, e il detective della omicidi Pete Marino. La trama della serie Negli otto episodi della serie Scarpetta, l’implacabile medico legale Kay Scarpetta è pronta a diventare la voce delle vittime, smascherare un serial killer e dimostrare che il caso che ha segnato l'inizio della sua carriera 28 anni prima non si rivelerà essere anche la sua rovina. Ambientata nel mondo delle odierne indagini forensi, la serie va oltre le scene del crimine per approfondire anche la complessità psicologica dei colpevoli e degli agenti di polizia. Leggi anche Scarpetta, dai libri di Patricia Cornwell alla serie con Nicole Kidman

Il cast della serie L’attrice Premio Oscar Nicole Kidman è il medico legale Kay Scarpetta, mentre la grande Jamie Lee Curtis interpreta sua sorella Dorothy Farinelli. Nel ruolo del detective Pete Marino troviamo il vincitore di due Emmy Award Bobby Cannavale, mentre il candidato all’Emmy Simon Baker (The Mentalist) è il profiler dell’FBI Benton Wesley e l’attrice Premio Oscar Ariana DeBose (West Side Story) interpreta Lucy Farinelli Watson, la nipote di Kay Scarpetta, esperta di tecnologia. La doppia linea temporale della serie è arricchita dalla presenza nel cast di Rosy McEwen (Blue Jean), Amanda Righetti (The Mentalist), Jake Cannavale (The Offer) e Hunter Parrish (Weeds) che interpretano rispettivamente le versioni più giovani dei personaggi di Kidman, Curtis, Cannavale e Baker. Un medico legale sul set Nicole Kidman e Rosy McEwen hanno collaborato con il medico legale Amy Hawes per far sì che le scene delle autopsie risultassero autentiche. "Hawes]ha insegnato loro come tenere un bisturi, come rimuovere un organo - e sono diventate piuttosto brave, in realtà", ha spiegato la showrunner Liz Sarnoff a Variety durante la première newyorkese della serie. "Non abbiamo mai girato una scena del crimine, una scena all'obitorio o altro senza di lei". Vedi anche Scarpetta, Nicole Kidman nelle prime foto della serie tv Prime Video