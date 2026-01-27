4/13 ©Getty

La collezione in passerella meraviglia per la leggerezza, elemento chiave che diventa linea guida e principio estetico. I capi sono ricordi di ciò che Chanel ha proposto per decenni, impressioni che affiorano nella memoria. Le borse trapuntate si fanno impalpabili, confezionate con tessuto trasparente. Il corpo è protagonista, velato da strati di stoffa sottile.