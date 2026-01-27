Paris Haute Couture Week, alla sfilata di Chanel c'è anche Nicole Kidman. FOTO
L'atteso debutto con la Couture di Matthew Blazy conferma la volontà dello stilista franco-belga di regalare alle donne che amano lo stile del marchio un guardaroba classico ma contemporaneo dove il lusso si materializza nella leggerezza e in creazioni dalle lavorazioni ultra sofisticate. Dalla prima fila applaudono Margaret Qualley, Asap Rocky e Nicole Kidman, la musa eterna ultra glam - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo