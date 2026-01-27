Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paris Haute Couture Week, alla sfilata di Chanel c'è anche Nicole Kidman. FOTO

Spettacolo fotogallery
13 foto
©Getty

L'atteso debutto con la Couture di Matthew Blazy conferma la volontà dello stilista franco-belga di regalare alle donne che amano lo stile del marchio un guardaroba classico ma contemporaneo dove il lusso si materializza nella leggerezza e in creazioni dalle lavorazioni ultra sofisticate. Dalla prima fila applaudono Margaret Qualley, Asap Rocky e Nicole Kidman, la musa eterna ultra glam - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Giornata della Memoria, 23 film per ricordare l'Olocausto. FOTO

Cinema

In occasione della Giornata della Memoria, riproponiamo alcune delle pellicole più toccanti e...

31 foto
Progetto senza titolo - 1

Hollywood contro l'ICE, le 13 star che chiedono giustizia per Pretti

Spettacolo

Dopo l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis, le icone del cinema e della musica...

14 foto

Le cose non dette, il cast alla première del film di Muccino a Milano

Cinema

I protagonisti della nuova pellicola del regista italiano si sono riuniti al Cinema Colosseo per...

13 foto

Alta Moda a Parigi, la sfilata Haute Couture di Dior

Spettacolo

Il designer irlandese presenta le sue prime creazioni Couture di cui avevamo visto qualche...

13 foto

Paris Haute Couture Week, alle sfilate anche Mahmood e Teyana Taylor

Spettacolo

La capitale francese ospita l'Alta Moda per quattro giorni di presentazioni di collezioni da...

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Hit Me Hard and Soft, nuova data di uscita del film su Billie Eilish

    Cinema

    Il documentario sui concerti in 3D co-diretto dalla stessa Billie Eilish e da James Cameron...

    CATS al Teatro Arcimboldi, l'intervista a Marco "Macavity" Venturini

    Valentina Clemente

    Sly Dunbar, è morto il batterista del duo reggae Sly & Robbie

    Musica

    Secondo fonti del Guardian, il musicista e produttore giamaicano, che aveva collaborato con...