20 film da vedere per la Giornata della donna: storie di libertà, talento e ribellione
Dalla ribellione di Thelma & Louise alla forza delle protagoniste di C’è ancora domani, dalle sorelle di Piccole donne alla libertà visionaria di Povere creature!.
In occasione della International Women's Day, una selezione di 20 film tra classici, storie vere e titoli recenti del cinema italiano e internazionale che raccontano emancipazione, talento e coraggio femminile: dal cult Pomodori verdi fritti ai nuovi racconti di identità e libertà come La sposa! e Hamnet