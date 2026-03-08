3/20

Thelma & Louise (1991)

Il road movie diretto da Ridley Scott è diventato uno dei simboli del cinema femminile. La fuga di Thelma e Louise attraverso il deserto americano si trasforma in un viaggio di emancipazione e ribellione contro le regole della società. Interpretato da Geena Davis e Susan Sarandon, il film è un racconto potente sull’amicizia, la libertà e il desiderio di scegliere il proprio destino.