Ultima tappa per l’undicesima stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Domenica 8 marzo alle 21.15 su Sky Uno lo chef arriva a Torino per eleggere la miglior piola della città. Tra trattorie storiche, atmosfere conviviali e ricette della tradizione piemontese, quattro ristoratori si sfidano tra agnolotti, brasati e bagna cauda. Al centro della gara anche il vitello tonnato, piatto simbolo della cucina piemontese, che diventa la prova decisiva della puntata

Antica capitale sabauda e storico cuore pulsante dell’industria italiana, è Torino la dodicesima e ultima tappa del ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nella puntata di domenica 8 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , lo chef Alessandro Borghese giunge al cospetto delle Alpi e lungo le sponde del fiume Po per indagare le radici di una tradizione culinaria fatta di sapori autentici e accoglienza sincera, in una città dal fascino elegante e riservato che nel corso dei secoli ha saputo reinventarsi, riuscendo a essere allo stesso tempo solenne e creativa, proprio come la sua cucina tipica.

Tra le vie ordinate del centro storico della movida resistono ancora locali genuini e familiari, le piole, versioni torinesi delle classiche trattorie. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, infatti, punterà i riflettori su questi luoghi in cui la tradizione si tramanda tra tovaglie a quadretti e piatti tipici. Nati come punto di ritrovo per bere un bicchiere di vino e giocare a carte, nel corso dei decenni hanno introdotto un tipo di ristorazione casereccia, oggi più che mai legata alla maestosa tradizione culinaria piemontese. Nei menù, infatti, non mancano mai i capisaldi come l’antipasto misto piemontese, gli agnolotti in sugo d’arrosto, i brasati, la finanziera e la bagna cauda. Ma conservare l’autenticità delle piole tradizionali e proporre la vera cucina piemontese a prezzi contenuti è tutt’altro che semplice e molti ristoratori aggiungono un tocco gourmet per offrire un servizio più raffinato. Lo Alessandro Borghese, dunque, ha un compito ben preciso: eleggere la miglior piola di Torino.

Le votazioni rimangono segrete fino a quando i quattro ristoratori non tornano a riunirsi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività.

I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, tematico di quella particolare puntata e rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto. A Torino i riflettori saranno puntati sul piatto principe della cultura locale, il vitello tonnato, una delle specialità più iconiche e antiche del Piemonte, che sancisce l’incontro tra terra e mare grazie a una salsa tonnata a base di tonno, capperi e acciughe che - con maionese o senza a seconda della propria tradizione familiare - si integra armoniosamente a tenerissime fettine di vitello.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, con una caratteristica o un aspetto in comune, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati dallo chef Borghese, che per prima cosa si occupa di ispezionare attentamente la cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine siano rispettati. La scrupolosa valutazione prosegue poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

Nell’ultima tappa del viaggio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per domenica 8 marzo alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 locali in gara sono: “Trattoria del Falabrach” di Marco; “La Piola Sabauda” di Roberto; “Trattoria Cecere” di Francesca e “La Piola di Reaglie” di Marco.

Finale di stagione di 4 Ristoranti

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno per creare una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

L’undicesimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è giunto alla sua conclusione e, dopo aver percorso da nord a sud tutta la penisola, si appresta a prendersi una pausa e a spegnere i motori, nell’attesa di nuove tappe ricche di curiosità gastronomiche tutte da scoprire!

EPISODIO 12 – LA MIGLIOR PIOLA DI TORINO

· Marco per Trattoria del Falabrach, locale autentico e accogliente che riporta indietro nel tempo. L’insegna e le porte in legno evocano le piole torinesi di una volta, la sala è piccola ma calorosa, le sedie colorate e le tovagliette di carta creano un ambiente rustico e familiare, dove ci si sente subito a proprio agio. Marco, titolare e responsabile di sala, vuole proporre un luogo di convivialità e memoria in cui ci si sente parte di una grande famiglia. Il menù è un viaggio nei sapori genuini della cucina piemontese per far rivivere ai commensali i sapori autentici di un tempo, quelli che raccontano le radici e la cultura gastronomica tradizionale;

· Roberto per La Piola Sabauda, elegante trattoria che emana calore e accoglienza grazie a muri in pietra, bottiglie di vino esposte, carta da parati retrò, antiquariato e arredo d’atmosfera. Roberto, titolare e “oste moderno”, porta avanti la sua idea di piola gourmet. Le foto di famiglia alle pareti fanno sentire gli ospiti parte della sua storia, come fossero invitati a casa sua per condividere ricordi, convivialità e sapori, sempre fedeli al territorio. Propone infatti una cucina semplice e autentica, con ricette tradizionali tramandate da generazioni;

· Francesca per Trattoria Cecere, piola storica degli anni ‘60 con un’atmosfera calda e rustica che, grazie a tovagliato a quadri, sedie in legno e mise en place informale, offre un senso di familiarità. Le pareti affrescate rendono omaggio alla città di Torino, mentre quadri, piattini decorati e arredi d’epoca raccontano la storia di questo luogo ricco di memoria. Francesca, titolare e cuoca, propone un inno alla tradizione con ricette autentiche provenienti dai suoi ricordi di famiglia. Il rispetto delle radici è alla base, ma non mancano piccole libertà creative;

· Marco per La Piola di Reaglie, storico locale aperto nel 1911 ai piedi delle colline torinesi, in una cornice che unisce storia e tradizione. L’atmosfera calda e autentica fa rivivere il fascino senza tempo di un luogo che ha visto passare generazioni di torinesi: tavoli in legno e mise en place rustica raccontano un’idea di convivialità genuina e fatta di gesti sinceri e sapori di casa. Marco, titolare e socio, propone un menu radicato nella tradizione piemontese, con una forte attenzione ai sapori genuini e ai prodotti locali.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo dei nuovi episodi di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” Generali Italia, Volkswagen Veicoli Commerciali, Zucchetti spa, Consorzio Asti Spumante e Moscato d’Asti, ChefLine, Rentokil Initial Italia, Caffè Motta, Montegrappa.

“Alessandro Borghese 4 Ristoranti” è una produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Scritto da Alessandro Borghese, Nicola Lorenzi e Alessandro Dibenedetto. La regia è di Gianni Monfredini.

