Prime Video annuncia Love Me Love Me 2, secondo capitolo della saga young adult tratta dal bestseller di Stefania S che su Wattpad ha superato i 25 milioni di letture. Diretto da Roger Kumble e girato in inglese, il film riporterà sullo schermo i protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci. Il progetto è coprodotto da Lotus Production e Amazon MGM Studios con il supporto di WEBTOON Productions

Love Me Love Me 2: Prime Video annuncia il sequel del romance nato su Wattpad L’universo romantico di Love Me Love Me continua ad espandersi.

Prime Video (disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) ha annunciato la produzione di Love Me Love Me 2, nuovo capitolo cinematografico tratto dal romanzo fenomeno scritto da Stefania S., un titolo che negli anni è diventato uno dei casi editoriali più rilevanti nati su Wattpad, superando i 25 milioni di letture e conquistando un vasto pubblico internazionale. Dopo il successo del primo film, la piattaforma streaming prosegue dunque il racconto con un nuovo lungometraggio che promette di ampliare la storia e approfondire il destino dei personaggi che hanno appassionato milioni di lettori e spettatori.

Il ritorno dei protagonisti Il sequel riporterà sullo schermo il trio di interpreti già al centro del primo capitolo. Nel cast torneranno infatti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, pronti a riprendere i rispettivi ruoli e ad accompagnare il pubblico in un nuovo capitolo della saga sentimentale. Il film continuerà a esplorare le relazioni e le tensioni emotive tra i protagonisti, mantenendo al centro l’energia tipica delle storie young adult: amori complicati, scelte difficili e la ricerca di un’identità in un mondo che cambia rapidamente. Un progetto internazionale Uno degli elementi più interessanti del progetto è la sua dimensione internazionale. Love Me Love Me 2 sarà infatti girato in inglese, una scelta che rafforza la vocazione globale della saga e che conferma la volontà di trasformare il romanzo nato sul web in un franchise capace di parlare a un pubblico mondiale. La regia è affidata a Roger Kumble, cineasta che negli anni ha dimostrato una particolare sensibilità per il racconto delle passioni giovanili e delle relazioni sentimentali complesse. Produzione e distribuzione Il film nasce da una collaborazione tra diverse realtà produttive importanti. Love Me Love Me 2 è infatti coprodotto da Lotus Production – società del Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions. La distribuzione sarà globale: il film arriverà in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo, confermando la strategia della piattaforma di investire sempre più in produzioni europee con potenziale internazionale. Approfondimento Love Me, Love Me, il cast del film in uscita oggi su Prime Video. FOTO