Love Me, Love Me, il cast del romance in uscita oggi su Prime Video. FOTO
Debutta il 13 febbraio, in tempo per San Valentino, il film di Roger Kumble, regista del cult di fine anni Novanta "Cruel Intentions", basato sui romanzi di Stefania S. , già un fenomeno su Wattpad. Tre studenti di una scuola d'élite intrecciano i loro destini sperimentando dubbi, conflitti e l'amore con tutte le sua difficoltà, provando ad affrontare il futuro senza farsi frenare dal passato. I protagonisti, a Roma per la première, già sono i beniamini dei giovanissimi e non solo. Ecco chi sono