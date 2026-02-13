Offerte Sky
Love Me, Love Me, il cast del romance in uscita oggi su Prime Video. FOTO

Cinema fotogallery
14 foto
Prime Video via Webphoto

Debutta il 13 febbraio, in tempo per San Valentino, il film di Roger Kumble, regista del cult di fine anni Novanta "Cruel Intentions", basato sui romanzi di Stefania S. , già un fenomeno su Wattpad. Tre studenti di una scuola d'élite intrecciano i loro destini sperimentando dubbi, conflitti e l'amore con tutte le sua difficoltà, provando ad affrontare il futuro senza farsi frenare dal passato. I protagonisti, a Roma per la première, già sono i beniamini dei giovanissimi e non solo. Ecco chi sono

Sanremo 2026, Conti, Pausini e i big di Sanremo al Quirinale. FOTO

Musica

Per la prima volta nella storia della manifestazione, la musica leggera è entrata ufficialmente...

31 foto

Franco Nero ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Cinema

L’attore italiano riceve a Los Angeles la stella nella categoria Motion Pictures durante il...

15 foto

Olimpiadi 2026, i look più iconici dei pattinatori. FOTO

Spettacolo

La moda fa la sua parte ai Giochi invernali, soprattutto nella disciplina più glam di tutte: il...

22 foto

MasterChef, tra Skill Test tristellati e un'eliminazione inaspettata

TV Show sky uno

L'ultima vincitrice di MasterChef Anna Zhang guida la Mystery Box con i suoi ingredienti del...

31 foto

Io prima di te, il cast del film con Emilia Clarke e Sam Claflin. FOTO

Cinema

Va in onda in seconda serata su TV8, giovedì 12 febbraio, il film del 2016 tratto dall'omonimo...

9 foto

Video in evidenza

    Capo Plaza, l'album 4U: "E' bello sapere che esistono relazioni sane"

    Fabrizio Basso

    Raccolta fondi James Van Der Beek, Spielberg e Saldana contributori

    Spettacolo

    Gli amici hanno ringraziato tutti coloro che hanno aiutato a risollevare economicamente la moglie...

    Morte James Van Der Beek, la foto dell'ultimo saluto all'amico

    Spettacolo

    Il comico e conduttore di Ballando con le Stelle ha raccontato d'essere riuscito a strappare...