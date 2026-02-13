5/14 Prime Video via Webphoto

Luca Melucci è Will, un bravo ragazzo, amico inseparabile di James ma molto diverso da lui. Ha avuto una brutta delusione d'amore e prova a superarla frequentando June con cui il colpo di fulmine a scuola è immediato. Melucci è nato a Roma e ha recitato nella commedia Maschile Plurale.