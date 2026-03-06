Lily Allen in concerto col revenge dress con gli scontrini dei tradimenti di David HarbourSpettacolo
Lily Allen è attualmente in tournée per presentare West End Girl, l'album in cui racconta la fine del suo matrimonio con l'attore di Stranger Things David Harbour. E, sul palco del Glasgow Royal Concert Hall, ha scelto di farlo sfoggiando un revenge dress
Lily Allen ha aperto il suo primo tour in sette anni con un colpo di teatro destinato a fare storia. Il 2 marzo 2026, sul palco della Glasgow Royal Concert Hall, la cantante britannica ha dato il via al West End Girl Tour indossando quello che i fan hanno subito ribattezzato il "revenge dress".
Il revenge dress
L'abito sfoggiato da Lily Allen era realizzato in tessuto verde salvia stampato con scontrini giganti, testi scritti a mano e screenshot di conversazioni. Durante l'esecuzione di 4Chan Stan, la cantante si è avvicinata a un comodino sul palco, ha tirato fuori una lunga striscia di tessuto e se l'è avvolta intorno al corpo, trasformandola in un abito lungo con strascico.
Il gesto richiama direttamente i testi della canzone, in cui l'artista canta di aver trovato le prove di un tradimento nel cassetto del marito: ricevute di acquisti di lusso da Bergdorf Goodman, il celebre grande magazzino di New York, e altri dettagli di spese fatte per un'altra donna. Il testo recita: "Aveva comprato una borsa, non era economica. Lei era a Londra, probabilmente stava dormendo".
Il brano è uno dei pezzi forti del suo album di rottura West End Girl, e la performance è culminata con Allen che rivelava sotto il tessuto degli scontrini un secondo outfit: shorts in pelle e lingerie, a sigillare visivamente il messaggio di rinascita.
L'album e la storia con David Harbour
West End Girl, uscito nell'ottobre 2025, è il primo disco di Allen in sette anni ed esplora in modo diretto e personale la fine del suo matrimonio con David Harbour, l'attore di Stranger Things che ha sposato nel 2020 e da cui si è separata all'inizio del 2025. Il disco è costruito come un racconto cronologico: dalla scoperta del tradimento alla separazione, fino all'elaborazione del dolore. Allen aveva già chiarito, tuttavia, di non voler fare una "revenge tour": "Tutti passiamo attraverso rotture, ed è sempre brutale", aveva dichiarato a Interview Magazine. "Ma non mi sento confusa né arrabbiata adesso. Non ho bisogno di vendetta".
Il momento è diventato virale
I video della performance si sono diffusi rapidamente sui social, con i fan che condividevano le clip e dibattevano sull'aspetto artistico e simbolico della scelta di Allen. Molti hanno elogiato la capacità di trasformare un momento privato e doloroso in una performance pop potente e visivamente memorabile. Nel frattempo David Harbour, che non ha mai commentato pubblicamente i contenuti dell'album, sta attraversando un periodo difficile: nel gennaio 2026 ha annunciato il ritiro dal film Behemoth! con Olivia Wilde per dedicarsi alla sua salute mentale. Il tour di Lily Allen proseguirà in Europa e Nord America fino all'inizio di luglio, per poi riprendere in ottobre in Nuova Zelanda e Australia. Il revenge dress, però, ha già consegnato alla cantante uno dei momenti iconici della stagione live 2026.