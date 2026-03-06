Lily Allen è attualmente in tournée per presentare West End Girl, l'album in cui racconta la fine del suo matrimonio con l'attore di Stranger Things David Harbour. E, sul palco del Glasgow Royal Concert Hall, ha scelto di farlo sfoggiando un revenge dress

Lily Allen ha aperto il suo primo tour in sette anni con un colpo di teatro destinato a fare storia. Il 2 marzo 2026, sul palco della Glasgow Royal Concert Hall, la cantante britannica ha dato il via al West End Girl Tour indossando quello che i fan hanno subito ribattezzato il "revenge dress".

Il revenge dress

L'abito sfoggiato da Lily Allen era realizzato in tessuto verde salvia stampato con scontrini giganti, testi scritti a mano e screenshot di conversazioni. Durante l'esecuzione di 4Chan Stan, la cantante si è avvicinata a un comodino sul palco, ha tirato fuori una lunga striscia di tessuto e se l'è avvolta intorno al corpo, trasformandola in un abito lungo con strascico.

Il gesto richiama direttamente i testi della canzone, in cui l'artista canta di aver trovato le prove di un tradimento nel cassetto del marito: ricevute di acquisti di lusso da Bergdorf Goodman, il celebre grande magazzino di New York, e altri dettagli di spese fatte per un'altra donna. Il testo recita: "Aveva comprato una borsa, non era economica. Lei era a Londra, probabilmente stava dormendo".

Il brano è uno dei pezzi forti del suo album di rottura West End Girl, e la performance è culminata con Allen che rivelava sotto il tessuto degli scontrini un secondo outfit: shorts in pelle e lingerie, a sigillare visivamente il messaggio di rinascita.

L'album e la storia con David Harbour

West End Girl, uscito nell'ottobre 2025, è il primo disco di Allen in sette anni ed esplora in modo diretto e personale la fine del suo matrimonio con David Harbour, l'attore di Stranger Things che ha sposato nel 2020 e da cui si è separata all'inizio del 2025. Il disco è costruito come un racconto cronologico: dalla scoperta del tradimento alla separazione, fino all'elaborazione del dolore. Allen aveva già chiarito, tuttavia, di non voler fare una "revenge tour": "Tutti passiamo attraverso rotture, ed è sempre brutale", aveva dichiarato a Interview Magazine. "Ma non mi sento confusa né arrabbiata adesso. Non ho bisogno di vendetta".