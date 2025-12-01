Stranger Things, Millie Bobby Brown smentisce bullismo David Harbour

“Certo che mi sentivo al sicuro, abbiamo lavorato insieme per 10 anni; mi sentivo al sicuro con tutti sul set”. In una dichiarazione rilasciata a Deadline durante una conferenza stampa, Millie Bobby Brown, protagonista della serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Stranger Things nel ruolo di Undici, ha elogiato il collega David Harbour, che sullo schermo ha interpretato il suo padre adottivo Jim Hopper, e ha allontanato così le voci secondo le quali l’attore l’avrebbe invece presa di mira sul set. “Interpretiamo anche padre e figlia, quindi è naturale che il legame sia più stretto rispetto agli altri, perché abbiamo girato insieme delle scene davvero intense, soprattutto nella seconda stagione”. L’attrice ha proseguito: “Ma io e David abbiamo un ottimo rapporto. Lavoriamo a stretto contatto sulle scene e nella preparazione, e sono davvero emozionata che tutti possano vedere l’amore e il duro lavoro che ci mettiamo, la conclusione della nostra relazione e come appare, e di poter dare ai fan – soprattutto ai fan di Hopper e di Undici – quelle scene che ritengo saranno di grande impatto”. Inoltre, in merito alle scene con Harbour, “ogni volta che sono in programma con lui, mi fanno venire voglia di dare il massimo, perché so che lui ce la farà. A volte è davvero uno stimolo a fare meglio”. I commenti di Brown sono arrivati dopo che il Daily Mail aveva riportato che lei avrebbe sporto denuncia contro Harbour per presunti comportamenti di molestie e di bullismo. Gli attori hanno però contribuito a minimizzare le voci quando hanno partecipato insieme alla première della quinta e ultima stagione di Stranger Things. “Lo facciamo da 10 anni”, ha ribadito Brown in un’intervista a The Hollywood Reporter. “Voglio dire, siamo sempre stati uniti in questo. Amiamo questo show con tutto il cuore e diamo valore alla nostra amicizia più di ogni altra cosa”. L’attrice ha aggiunto: “È stato piuttosto nostalgico, perché mi ha ricordato molto la seconda e la terza stagione, dove entrambi ci scontriamo e lei cresce, cerca di trovare la propria voce, e lui cerca di fare il genitore, e quella dinamica torna sicuramente in gioco ancora una volta, e sono davvero entusiasta che la gente possa vederlo. E penso che alcune delle scene preferite del pubblico di Undici siano quelle tra Undici e Hopper, quindi sono davvero entusiasta di vederle di nuovo sullo schermo”.