Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno adottato una bambina

UN AMORE DA FAVOLA

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si erano conosciuti nel giugno 2021, quando lui aveva chiesto un selfie all'attrice. In seguito, i due si erano scritti su Instagram e si erano frequentati prima come amici e poi come coppia. Nel maggio 2024, gli innamorati si erano sposati in gran segreto, soltanto alla presenza della famiglia e degli amici, a Villa Cetinale, in provincia di Siena. Sotto un arco colmo di fiori, l’attrice aveva indossato ben due abiti da sposa. “Forever and always, your husband”, aveva scritto lo sposto su Instagram dopo aver rivelato, soltanto mesi dopo, il giorno del “sì”. Nonostante le critiche ricevute per la supposta età prematura per mettere su famiglia, Millie Bobby Brown ha sempre rivendicato con orgoglio e fermezza la sua scelta. Ora, il passo successivo: la maternità, peraltro ispirata a due fondamentali modelli del suo passato, rispettivamente la mamma e la nonna. “Mia mamma ha avuto il primo figlio a 21 anni, quando mio padre ne aveva 19. È sempre stato il mio sogno avere una famiglia, anche prima di conoscere Jake. Fin da bambina giocavo con le bambole pensando a quando sarei diventata mamma. Volevo diventare una madre come la mia”, aveva raccontato lo scorso marzo in un episodio del podcast Smartless. “E mia nonna, mia nonna, è stata una parte fondamentale della mia vita. Quindi, sì, voglio dire, Jake sa quanto sia importante per me e, ovviamente, voglio concentrarmi sul mio successo come attrice e produttrice, ma trovo anche che sia molto importante per me personalmente creare una famiglia”, aveva proseguito. “È una cosa enorme. Jake diceva che non potevamo farlo finché non ci sposavamo. Quindi questa era la sua decisione”. L’attrice aveva in mente idee ben chiare: “Voglio davvero una famiglia numerosa”. A casa sua, infatti, erano quattro fratelli e sorelle, proprio come in quella del marito. Aveva poi precisato che “per me, avere un figlio proprio non è poi così diverso dall’adottare”. Infatti, “la mia casa è piena di amore per chiunque e per qualsiasi cosa, e questo è ciò che noi, Jake e io, sosteniamo: la nostra energia in casa è che la porta sia sempre aperta, e vogliamo che tutti si sentano davvero a loro agio”. Come aveva spiegato in un’intervista a Vanity Fair nel marzo 2025, inoltre, all’interno della coppia è sempre stato fondamentale il dialogo: “Abbiamo parlato delle nostre opinioni politiche, del tipo di famiglia che vogliamo costruire, del tipo di casa in cui vogliamo vivere, del tipo di relazione che cerchiamo, del tipo di carriera che desideriamo. È una decisione così importante e volevamo assicurarci di prendere quella giusta. Io sapevo di esserlo. Con lui è sempre stata la scelta giusta".