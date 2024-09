Jon Bon Jovi salva una donna che stava per buttarsi da un ponte

Serie TV

Da Geri Halliwell a Jennifer Hudson, ecco i tanti nomi del panorama musicale che sono apparsi al fianco di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda nel mitico show di HBO ideato da Darren Star. Addirittura Liza Minnelli ha condiviso il set con Sarah Jessica Parker & Co. (anche se non per la serie ma per il secondo capitolo cinematografico, Sex and the City 2)