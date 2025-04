I Cani, Niccolò Contessa sorprende con il nuovo album "Post mortem"

Niccolò Contessa riporta in scena i suoi “cani” con un nuovo disco non atteso (come del resto tutti gli album di Contessa). Un ritorno che spiazza e sorprende, un gesto artistico che irrompe nel silenzio a nove anni di distanza dall’ultima uscita discografica. Questa nuova fatica discografica è disponibile su tutte le piattaforme digitali. In controtendenza, l’opera non è stata anticipata da nessuna strategia promozionale e da nessun tipo di comunicazione. E la scelta sembra vincente: il disco è già cult



Niccolò Contessa riporta così in scena i suoi “cani”, regalando ai fan un nuovo disco che non era atteso. Un ritorno che spiazza e sorprende, un gesto artistico che irrompe nel silenzio a nove anni di distanza dall’ultima uscita discografica. Questa nuova fatica discografica è disponibile su tutte le piattaforme digitali e, assolutamente in controtendenza, l’opera non è stata anticipata da nessuna strategia promozionale e da nessun tipo di comunicazione. E la scelta sembra vincente: il disco è già cult. La strategia del progetto nato nell’ombra e del riemergere nel silenzio pare aver fatto breccia nei cuori di quei musicofili che alla forma preferiscono la sostanza, che al merchandising e alla comunicazione social antepongono "lei", la prima donna di quest'arte: la musica.

Niccolò Contessa ha scelto il silenzio come preludio al ritorno: nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2025, il nuovo lavoro ha fatto la sua comparsa in rete. Il disco è stato realizzato dall’artista romano presso il Pot Pot Studio, dunque Post mortem è un album interamente firmato da Contessa, sia per ciò che concerne la musica sia lato testi, mentre in fase di produzione, mix e master c’è lo zampino di Andrea Suriani.

Un viaggio tra tredici tracce e molteplici atmosfere L’album Post mortem si compone di tredici brani inediti, ognuno con una propria identità stilistica e temporale. La title track, Post mortem, è la canzone che apre il disco con il suono funereo di una campana. Un’introduzione che dura meno di due minuti, seguita da composizioni più estese come Felice, brano che della durata di ben quattro minuti e mezzo. Tra minimalismo lo-fi e suggestioni elettroniche, Post mortem è un crogiuolo di arte, artigianato, lirica, malinconia e, dulcis in fundo, quella ciliegina sulla torta che è la cifra stilistica di Contessa, ossia l’ironia ai massimi livelli. Approfondimento La musica italiana che gira intorno (soprattutto all'estero)

Dall’indie romano all’eco nazionale: l’eredità de I Cani Nel panorama musicale italiano degli ultimi quindici anni, il nome di Niccolò Contessa e del suo progetto i cani (che scriviamo qui in minuscolo perché così vorrebbe Contessa stesso) rappresenta una pietra miliare. All'inizio degli anni Dieci del Duemila due canzoni approdate in rete, I pariolini di 18 anni e Wes Anderson, hanno incominciato la parabola de I Cani. Di lì a poco, nel 2011, è uscito Il sorprendente album d’esordio de I Cani, una vera e propria Bibbia per chi vuole intraprendere la strada nella musica indipendente italiana, un’opera da cui imparare a raccontare la realtà urbana e le generazioni con un tono, un taglio e un punto di vista sempre assolutamente originali. Ciò che fece la fortuna de I Cani fu una ricetta vincente di stile naïf connotato da suoni casalinghi, parole pungenti che richiamano testi molto tosti e anche l'immagine del cantautore Niccolò Contessa che sul palco si esibiva con una busta di carta in testa. Tutto ciò è stato la scuola gli artisti che sono venuti dopo, come Calcutta, Gazzelle e Thegiornalisti. Approfondimento Calcutta in concerto a Mantova, c'è il Relax ma il cuore batte a mille

Una voce generazionale che non ha mai smesso di risuonare Anche se le atmosfere iniziali sembravano riferirsi esclusivamente a quella Roma borghese e intellettuale, il linguaggio di Contessa si è presto trasformato in patrimonio comune di una generazione intera, valido per tutto il Paese, da Nord a Sud (e isole comprese). Le storie, i personaggi e i messaggi che emergono dai suoi testi, infatti, riescono mirabilmente a oltrepassare i confini geografici e sociali, mettendo radici ovunque, trovando riscontro in ogni dove. Per questo motivo, la pubblicazione di un nuovo disco de i cani non è solo un ritorno musicale, ma un evento culturale che riporta in primo piano una delle voci più significative della musica italiana contemporanea. Approfondimento Alan, "Andiamo al Mare" ascoltando il meglio dell'indie: la playlist