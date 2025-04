Morta Valentina Del Re, violinista di Propaganda Live

Aveva 44 anni ed era malata da tempo. Aveva suonatop con la Roma Tre Orchestra e a Buona Domenica

È morta all’età di 44 anni Valentina Del Re, talentuosa violinista romana nota, tra le altre cose, per la sua partecipazione al programma Rai Propaganda Live di Diego Bianchi, nel quale suonava al fianco di Roberto Angelini. Era malata da tempo. Il funerale si terrà sabato 12 aprile alle 11, presso il Tempio Egizio di Roma. Tanti i ricordi di chi l’ha conosciuta: “Non possiamo non ricordare così la nostra amata Valentina – scrive la pagina Facebook di Roma 3 Orchestra - Con noi letteralmente dal primo giorno... fin da quando non si chiamava neanche Roma Tre Orchestra. Il sorriso che ha in questo video lo porteremo nei nostri cuori per sempre”.

Gli studi Valentina Del Re era nata a Roma e aveva iniziato a studiare musica all’età di 5 anni, alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, innamorandosi da subito del violino. Dopo aver proseguito gli studi al Conservatorio L. Refice di Frosinone ed essersi laureata con lode in Filosofia all’Università di RomaTre, aveva preso una specializzazione come assistente per ciechi e ipovedenti presso il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia. Aveva frequentato anche il corso di Musicoterapia presso la Fo.Ri.Fo. di Roma, arrivando poi a occuparsi di progetti nelle scuole primarie e secondarie e nel reparto di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Forlanini di Roma.