Bon Jovi, fuori l'album Forever, niente tour per problemi vocali

Il disco è uscito a quattro anni di distanza dall'ultimo e contiene anche un brano scritto con Ed Sheeran. Nonostante l'operazione alle corde vocali che il frontman aveva subito nel 2022 è riuscito, grazie al periodo di recupero, a registrare il progetto. Ma per ora la possibilità di portare dal vivo la sua musica rimane lontana

C’è un po’ un senso di rinascita in Forever, il nuovo album dei Bon Jovi uscito il 7 giugno. Arrivato quattro anni dopo il precedente, ha avuto una lavorazione lunga anche per via dei gravi problemi vocali che hanno colpito il frontman Jon. L’intervento che ha subito nel 2022 è andato bene e il successivo periodo di recupero gli ha permesso di registrare questo disco ma, come ha confessato in un’intervista al quotidiano The Guardian, la possibilità di partire per un tour con la sua band al momento non è assolutamente sul tavolo.

Il disco Forever è il 16esimo album in studio per la band rock statunitense. Il progetto, anticipato il 14 marzo dal singolo Legendary, è stato accolto abbastanza positivamente dalla critica. Tra le 12 tracce, prodotte da Jon Bon Jovi e John Shanks, due spiccano al primo ascolto: Living In Paradise scritto con Ed Sheeran e Kiss The Bride dedicata al matrimonio di sua figlia Stephanie. In un’intervista al The Guardian il frontman si è detto molto soddisfatto dell’album: “Mi sembra molto personale è il miglior album che abbiamo realizzato in 20 anni". leggi anche Bon Jovi, cosa sapere sulla docuserie sulla rockstar in streaming

L’intervento e il tour Jon Bon Jovi nel 2022 aveva subito un’importante operazione alle corde vocali, chiamata medializzazione. Come aveva spiegato il cantante stesso nel corso della conferenza stampa al Pollstar Live: “Ho subito un importante intervento di chirurgia ricostruttiva alle corde vocali, non mi era mai accaduto niente di simile. Quindi è stata una cosa difficile, ma ho trovato un medico a Filadelfia che ha fatto qualcosa chiamato medializzazione, perché una delle mie corde era letteralmente atrofizzata. A volte la gente ha dei noduli; è abbastanza comune. A volte setti deviati e cose che mettono a dura prova le corde vocali. L'unica cosa che mi è mai salita su per il naso era stata il mio dito. Quindi è stato molto difficile negli ultimi dieci anni dover fare i conti con qualcosa che era fuori dal mio controllo”. In una recente intervista al The Guardian ha spiegato di essere ottimista, che la sua voce è migliorata e gli ha permesso di registrare il disco e di esibirsi live nel programma American Idol, ma la possibilità di fare un tour è ancora lontana.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie