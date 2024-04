Bon Jovi, cosa sapere sulla docuserie sulla rockstar in streaming

Quarant'anni di rock 'n' roll raccontati attraverso le voci dei membri della iconica band del New Jersey che ha fatto da colonna sonora agli anni Ottanta e Novanta. In quattro episodi in streaming dal 26 aprile. I dettagli

La gloria del passato, le sfide del presente, i dubbi e i sogni del futuro. A poco più di quarant'anni dall'inizio della loro avventura musicale i Bon Jovi si raccontano in Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, docuserie in quattro episodi in onda in streaming su Disney+ dal 26 aprile, contenuto visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l'app su NOW Smart Stick.

Il viaggio nella storia della band e del suo leggendario frontman, Jon Bon Jovi, è un percorso che si snoda attraverso gli anni Ottanta e Novanta, decenni caratterizzati dal dominio mondiale del rock and roll. Per la prima volta i protagonisti affidano alle telecamere la loro epopea fatta di successi e debolezze, un percorso di immagini e musica condito da tanto materiale inedito e d'archivio.

Il ritorno di Jon Bon Jovi dopo l'operazione Per i quarant'anni della sua carriera coi Bon Jovi, il leader della band, Jon Bon Jovi, si è regalato un'operazione alle corde vocali e la possibilità di raccontarsi in maniera autentica ai suoi fan e al pubblico che vuole conoscere a fondo la stagione d'oro del gruppo che ha fatto la storia del pop rock di fine millennio.

La docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, rappresenta proprio questo, un'operazione inedita che attraversa il mito dei Bon Jovi, ciò che la band è stata e ciò che rappresenta adesso, alla vigilia di un ritorno sulla scena desiderato innanzitutto da Jon Bon Jovi.

L'operazione alle corde vocali del cantante di Livin' On A Prayer è una storia resa nota solo di recente, ovvero da quando lui stesso ha deciso di parlarne con la stampa motivando così il suo allontanamento dalla musica.

Le corde vocali del cantante, oggi sessantaduenne avevano subito un ispessimento che aveva compromesso la sua capacità di esibirsi. Oggi il leader dei Bon Jovi vuole tornare sul palco ma non è in grado di dire quando avrà recuperato del tutto. L'intervento a cui si è sottoposto e i due anni caratterizzati da questa esperienza, costituiscono parte del materiale della docuserie distribuita da Disney+. Le telecamere hanno seguito la band e il suo leader dal mese di febbraio del 2022 fino ad oggi per raccontare i dubbi di questa fase delicata della storia dei Bon Jovi che a giugno lanceranno Forever, il loro sedicesimo album in studio.

Il racconto, quasi in tempo reale, non mancherà di approfondimenti sul glorioso passato della rock band che farà sognare i fan e non solo.

40 anni di storia con demo e immagini inedite Tra video personali, demo inedite e foto e clip mai viste prima, il regista Gotham Chopra, che ha maturato esperienza come documentarista sportivo, ha ideato un racconto che dà risalto alla storia della band che ha conosciuto stagioni di grande successo e battute d'arresto.

Le interviste sono state rilasciate dai componenti del gruppo ma anche da manager e amici. C'è anche Richie Sambora, il chitarrista che ha lasciato la band nel 2013.

Le immagini del trailer ufficiale, rilasciato a metà febbraio, rivelano il felice mix di materiali d'archivio e altri realizzati ad hoc. Un tuffo nella storia del rock, imperdibile per gli appassionati di musica e non solo.