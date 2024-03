Il disco, preceduto anche dal videoclip del brano, uscirà il 7 giugno. Per celebrare l'anniversario dei 40 anni di carriera, dal 26 aprile sarà anche disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il documentario Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

I Bon Jovi sono tornati con nuova musica. Il gruppo statunitense ha annunciato un nuovo album , Forever, che uscirà il 7 giugno . La band ha anticipato il sedicesimo disco della carriera, in arrivo a distanza di quattro anni dall’ultimo 2020, con il primo singolo Legendary, accompagnato anche dal videoclip . “Questo disco è un ritorno alla gioia”, ha detto il frontman del gruppo Jon Bon Jovi , che quest’anno ha ricevuto il MusiCares Person of the Year, uno dei sei premi speciali dei Grammy Awards , ed è stato onorato con un concerto tributo da artisti come Bruce Springsteen . “Dalla scrittura, attraverso il processo di registrazione, questo significa alzare il volume, sentirsi bene Bon Jovi”.

IL DOCUMENTARIO THANK YOU, GOODNIGHT: THE BON JOVI STORY

Introdotti nel 2018 nella Rock&Roll Hall of Fame, con alle spalle più di 120 milioni di album venduti e oltre 2600 concerti in tutto il mondo, i Bon Jovi celebreranno l’anniversario dei 40 anni di carriera anche con la docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, presentata in anteprima al SXSW Film Festival e disponibile dal 26 aprile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il primo documentario sulla storia della band è stato realizzato grazie alla collaborazione di tutti i membri passati e presenti del gruppo. Recentemente il gruppo ha inaugurato anche l’archivio digitale Backstage with Bon Jovi, un viaggio tra le immagini, gli audio e i video degli artisti.