Samuele Bersani in concerto a Milano: "Ho avuto un tumore ai polmoni"

In concerto a Milano al teatro degli Arcimboldi Samuele Bersani ha rivelato di aver avuto un tumore ai polmoni e di essersi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico. Questo il motivo che lo ha costretto a fermarsi, nei mesi scorsi, per motivi di salute. "Ho ricevuto una quantità di appoggio di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione" ha detto il cantautore. Nel ricordare il momento in cui ha dovuto prendersi una pausa dalle scene per curarsi, Bersani ha poi aggiunto: "Come sapete sono uno molto riservato e se non fosse stata una cosa importante non avrei rinunciato. Mi è costato scrivere quel messaggio ma è stato tanto il ritorno di amore che mi ha aiutato a superare quei momenti".

L'importanza della prevenzione

"Non ho fatto interviste con nessuno e ho voluto dirlo personalmente e lo voglio dire perché la prevenzione è importante e magari serve a qualcuno" ha proseguito Bersani, per poi rivelare: "Ho avuto un tumore ai polmoni, primo stadio. Primo stadio significa che l'ho preso in tempo, non ho dovuto fare né chemio né radioterapia. Però ho dovuto togliere un lobo polmonare. Per uno che fa il mio mestiere capirete bene che non è il massimo", ha raccontato.