Tribeca 2025, Billy Joel e i suoi momenti più bui nel docufilm HBO

È stato presentato in anteprima al Tribeca Festival di New York Billy Joel: And So It Goes, il documentario che ripercorre la carriera e la vita privata del celebre cantautore statunitense. L’opera, in uscita su HBO a luglio, si apre con una confessione scioccante: Joel rivela di aver tentato il suicidio due volte negli anni Settanta, durante un periodo segnato da profondi turbamenti personali. L’artista, oggi 76enne, non ha potuto presenziare all’evento d’apertura a causa di un recente problema di salute — gli è stato infatti diagnosticato un idrocefalo normoteso, una patologia neurologica che lo ha costretto a interrompere le esibizioni dal vivo.