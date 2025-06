2/20 Credits: Instagram/Ghali

Ghali, rapper italiano nato da genitori tunisini, ha raccontato la propria esperienza personale per sostenere il sì. Ha ottenuto la cittadinanza solo al compimento dei 18 anni, e anche sua madre è diventata cittadina solo in quel momento. Ha ricordato che in Italia vivono persone che lavorano, pagano le tasse e crescono figli, ma che non sono riconosciute come italiane. Ha ribadito che "la cittadinanza non può essere solo un documento", ma è questione di dignità





