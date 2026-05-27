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Morto Pierre Deny, la star di Emily in Paris aveva 69 anni

Cinema
©IPA/Fotogramma

L'attore francese si è spento all'età di 69 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica. La notizia della morte, avvenuta lunedì 25 maggio, è stata confermata dalla famiglia attraverso una dichiarazione diffusa ai media francesi

L'attore francese Pierre Deny, volto noto al pubblico internazionale per la sua partecipazione alle stagioni tre e quattro della serie Netflix Emily in Paris, è morto lunedì 25 maggio all’età di 69 anni a causa della sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Secondo quanto comunicato dalle figlie, la malattia avrebbe avuto un decorso improvviso e particolarmente aggressivo. Nella serie Netflix con Lily Collins protagonista, Deny interpretava Louis de Léon, amministratore delegato del gruppo Jvma e figura centrale nel mondo della moda raccontato da Emily in Paris.

 

Attore di lunga carriera, Pierre Deny aveva iniziato a recitare in teatro negli anni Ottanta, diventando poi un volto noto della televisione francese. In patria aveva preso parte a numerose produzioni di successo, tra cui le serie 'Fabio Montale' e 'Il comandante Florent'.

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