Il supereroe di DC Comics è stato inserito quasi impercettibilmente all’interno di una scena dell’ultimo episodio della terza stagione. Una statua raffigurante il nuovo Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet appare sullo sfondo, senza alcuna enfasi narrativa esplicita. Ma i fan hanno subito gridato al crossover dei due universi narrativi, tanto da spingere il regista del film a intervenire

L’attenzione del pubblico si è concentrata su un elemento preciso comparso nell’episodio 7 della stagione 3 di Euphoria (disponibile su Sky e in streaming su NOW ), dove una grande statua raffigurante il nuovo Superman interpretato da David Corenswet appare sullo sfondo, senza alcuna enfasi narrativa esplicita.

Nel panorama delle serie tv contemporanee, Euphoria si distingue per la capacità di trasformare ogni elemento visivo in un potenziale indizio narrativo. È sufficiente una comparsa marginale, un oggetto sullo sfondo o un riferimento appena accennato per attivare immediatamente l’analisi collettiva degli spettatori. È quanto accaduto con una presenza inattesa: Superman, inserito quasi impercettibilmente all’interno di una scena dell’ultimo episodio stagionale.

Quando un dettaglio di sfondo diventa un caso online si capisce quanto sia elevato il potere e l'appeal del prodotto culturale che accoglie il tal dettaglio marginale.

Proprio la sua collocazione non enfatizzata ha generato una molteplicità di interpretazioni tra gli spettatori: c’è chi ha letto la scelta come una forma di inserimento commerciale, e chi invece ha ipotizzato una possibile connessione strutturale tra la serie HBO e l’universo narrativo DC guidato da James Gunn.

La spiegazione di James Gunn e il contesto produttivo

A intervenire direttamente sulla questione è stato il regista di Superman, James Gunn, il quale ha risposto sui social al podcaster Brandon Davis, offrendo una chiave di lettura molto più concreta rispetto alle speculazioni circolate online. Il regista ha chiarito che l’ambiente in cui è stata girata la scena corrisponde a un ufficio reale dei DC Studios, condiviso tra lui e Peter Safran.

Gunn ha sintetizzato la situazione con una battuta: “Tecnicamente è di entrambi”. Ha poi aggiunto: “Sono io che praticamente non ci sto mai.” Un commento che, oltre a sgonfiare le ipotesi più elaborate, conferma la natura effettivamente reale dello spazio utilizzato per le riprese.