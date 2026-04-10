In Euphoria 3 musiche da western hollywoodiano (di Hans Zimmer)

Euphoria 3 avrà una speciale proiezione al Coachella Valley Music & Arts Festival e tra gli artisti dell'edizione 2026 della celebre kermesse musicale c'è anche Labrinth ma, questa volta, non ci sarà alcun incontro nel deserto della California poiché la collaborazione del musicista britannico con lo show di Sam Levinson si è conclusa, lo riportano ufficialmente fonti di settore, tra cui Rolling Stone.

La fonte ha incontrato l'autore a un mese dal debutto della nuova stagione della serie e la chiacchierata si è estesa anche alla musica del prodotto, che è sempre stata una componente essenziale del suo straordinario successo anche grazie a Labrinth che ha scritto pezzi unici che hanno reso lo show altamente riconoscibile.

Levinson ha coinvolto Hans Zimmer nel progetto ammettendo che le musiche del compositore premio Oscar lo hanno ispirato per questa stagione dalle atmosfere molto divverse rispetto alle precedenti.

Come provano i poster e gli altri materiali promozionali di Euphoria 3, il deserto, i suoi colori e i suoi spazi sconfinati hanno un ruolo centrale nella narrazione e le musiche di Zimmer hanno contribuito a caratterizzare il tutto in maniera specifica.

"Volevo puntare su una colonna sonora da western hollywoodiano d'altri tempi", ha detto Levinson a Rolling Stone parlando del contributo di Hans Zimmer.

Quanto a Labrinth è stato ermetico specificando di non conoscere le ragioni della rottura.

L'autore di Euphoria ha ribadito la straordinarietà delle composizioni di Labrinth, che "ha davero costruito le fondamenta di Euphoria". Tuttavia, ha anche aggiunto che, dal momento che i personaggi hanno lasciato la scuola e sono diventati adulti, anche la musica riflette questo passaggio. In Euphoria 3 ci saranno meno brani pop e classici e più musiche orchestrali.