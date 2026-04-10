Euphoria 3, Labrinth non è più autore della colonna sonora (che è firmata da Hans Zimmer)Serie TV
Il cantautore e compositore britannico non è più ufficialmente coinvolto nella serie HBO per la quale ha realizzato le musiche delle prime due stagioni. L'autore della colonna sonora è Hans Zimmer che era subentrato nel progetto nel 2025
A pochi giorni dal debutto di Euphoria 3, che in Italia arriverà dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW con un nuovo episodio ogni settimana, si chiariscono i dettagli relativi alla colonna sonora che, in origine doveva essere realizzata da Labrinth, autore delle musiche originali dello show fin dal 2019, insieme ad Hans Zimmer, coinvolto nel progetto nell'estate del 2025.
Le musiche di Euphoria 3 saranno accreditate solo a Zimmer. Labrinth ha lasciato il progetto a marzo per cause non meglio specificate e, alla fine, non figura affatto come autore delle musiche inserite nel nuovo ciclo di episodi.
In Euphoria 3 musiche da western hollywoodiano (di Hans Zimmer)
Euphoria 3 avrà una speciale proiezione al Coachella Valley Music & Arts Festival e tra gli artisti dell'edizione 2026 della celebre kermesse musicale c'è anche Labrinth ma, questa volta, non ci sarà alcun incontro nel deserto della California poiché la collaborazione del musicista britannico con lo show di Sam Levinson si è conclusa, lo riportano ufficialmente fonti di settore, tra cui Rolling Stone.
La fonte ha incontrato l'autore a un mese dal debutto della nuova stagione della serie e la chiacchierata si è estesa anche alla musica del prodotto, che è sempre stata una componente essenziale del suo straordinario successo anche grazie a Labrinth che ha scritto pezzi unici che hanno reso lo show altamente riconoscibile.
Levinson ha coinvolto Hans Zimmer nel progetto ammettendo che le musiche del compositore premio Oscar lo hanno ispirato per questa stagione dalle atmosfere molto divverse rispetto alle precedenti.
Come provano i poster e gli altri materiali promozionali di Euphoria 3, il deserto, i suoi colori e i suoi spazi sconfinati hanno un ruolo centrale nella narrazione e le musiche di Zimmer hanno contribuito a caratterizzare il tutto in maniera specifica.
"Volevo puntare su una colonna sonora da western hollywoodiano d'altri tempi", ha detto Levinson a Rolling Stone parlando del contributo di Hans Zimmer.
Quanto a Labrinth è stato ermetico specificando di non conoscere le ragioni della rottura.
L'autore di Euphoria ha ribadito la straordinarietà delle composizioni di Labrinth, che "ha davero costruito le fondamenta di Euphoria". Tuttavia, ha anche aggiunto che, dal momento che i personaggi hanno lasciato la scuola e sono diventati adulti, anche la musica riflette questo passaggio. In Euphoria 3 ci saranno meno brani pop e classici e più musiche orchestrali.
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Una colonna sonora massimalista ed emozionante
Levinson ha parlato della sua collaborazione con Zimmer come una delle più esaltanti della sua carriera, del resto, ammette che entrambi nutrono da sempre un grande amore per lo spaghetti western e si sono entusiasmati all'idea di realizzare per la serie una colonna sonora massimalista, ricca di sfumature e profondità, in linea con le emozioni dell'animo dei giovani protagonisti di Euphoria.
Quanto a Labrinth, è noto che nel mese di marzo, a un mese dall'uscita di Euphoria, ha postato online, via social media, un pesante sfogo contro la serie e l'etichetta discografica, la Columbia Records, che ha pubblicato il suo ultimo lavoro in studio.
Il post polemico non specificava le ragioni della sua fuoriuscita dal progetto ma anticipava ciò che oggi è ufficiale: il cantautore britannico non figura come co-autore delle musiche di Euphoria 3 con Zimmer, una collaborazione che lui stesso aveva commentato con entusiasmo la scorsa estate aggiungendo di sentirsi felice di avere l'occasione di lavorare con uno dei suoi miti.
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