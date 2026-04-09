Introduzione
Concerti, feste, eventi imperdibili: a Coachella tutto può succedere, ma soprattutto non ci si annoia mai. Oltre alla lineup ufficiale del Festival, che quest’anno vede headliner Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G, oltre a un attesissimo e molto speciale set di Anyma, e l’anteprima della terza stagione di Euphoria, sono tantissimi gli eventi collaterali che si svolgono nella Coachella Valley. Feste, eventi privati con le star della musica e di Hollywood: al Festival che dà inizio alla stagione della musica dal vivo accade di tutto e di più. Non potete esserci? Non vi preoccupate: vi portiamo noi, in questa guida all’edizione 2026 del Coachella Music Festival, nel deserto californiano.
Quello che devi sapere
Coachella 2026: Pronti?!
È il pellegrinaggio che dà ufficialmente il via alla lunga stagione di festival musicali: da tutto il mondo, centinaia di migliaia di persone, ogni anno, si mettono in viaggio per il deserto Californiano con una sola direzione: Empire Polo Club - Indio, nella Coachella Valley che tutti, oramai, conoscono solo come Coachella. Due fine settimana con la stessa lineup di artisti, ma solo sulla carta perché di questo Festival c’è una certezza: le sorprese non mancano. Mai! Negli anni ci sono stati tanti ospiti arrivati sul palco tra lo stupore del pubblico: dall’arrivo di Lizzo e Shania Twain durante il live di Harry Styles, ma anche il ballo scatenato di J Balvin e Will Smith sulle note di Men In Black. E poi Justin Bieber a sorpresa con Daniel Caesar per cantare Peaches, Tyler The Creator che arriva sul palco a sorpresa durante lo show di Kali Uchis per poi accogliere, l’anno dopo e in veste di headliner, anche A$AP Rocky. Senza dimenticare Billie Eilish, la più giovane nella storia di Coachella a salire sul Main Stage come artista principale, che duetta con Damon Albarn. Le sorprese, quindi, sono parte della lineup stessa. L’unico imperativo, però, è esserci. E dopo la musica il Festival continua in tanti eventi collaterali, che vi raccontiamo in questa guida.
Quando e dove
Il Coachella Valley Music & Arts Festival (o semplicemente Coachella) si svolge sempre nei due fine settimana centrali di aprile all’Emipire Polo Club di Indio, nella Coachella Valley: quest’anno dal 10 al 12 e dal 17 al 19 aprile, con lineup identiche. Ma solo sulla carta, perché le sorprese non mancano mai. Di momenti iconici, al Coachella, ce ne sono stati tanti. E anche quest’anno ci sarà da divertirsi.
Chi sono gli Headliner di quest'anno?
Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G. E ci sarà anche Anyma, per un'anteprima mondiale.
Sabrina Carpenter, Headliner venerdì 10 e 17 aprile
Candy pop, anyone?! Sabrina Carpenter, biondissima popstar, è la prima headliner di Coachella 2026. Un traguardo raggiunto dopo anni a Disney Channel e una carriera di artista che ha creato un suo genere, quel pop zuccheroso che ci porta un po’ indietro nel tempo, in un’America quasi dimenticata. Il suo debutto ufficiale a Indio risale al 2024, quando dal palco principale disse: “Ci rivediamo qui, tra due anni, quando sarò headliner”. Ma manifesting fu più azzeccato! In quell’occasione portò dal vivo Espresso, brano che l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Con il suo sesto album in studio Short n' Sweet, ha riscosso un enorme successo, vincendo due Grammy Awards e arrivando al primo posto numero uno della Billboard Hot 100 con il singolo Please Please Please. Il suo ultimo singolo è House Tour, brano che sicuramente porterà sul Coachella Stage, per uno show che l’artista stessa ha già definito Epico. Curiosità: è molto amica di Taylor Swift, di cui è da sempre una grande fan (e di cui ha fatto anche alcune cover, all’inizio della sua carriera). Un’amicizia e un sostegno artistico reciproco, che si è solidificato nel tempo, tanto che Swift ha chiesto a Carpenter di essere la sua opening act per i concerti di The Eras Tour in Messico, Argentina, Brasile, Australia e Singapore nel 2024. Un’altra curiosità: è nipote di Nancy Cartwright che, nella versione originale, è la voce di Bart Simpson.
Anyma - Venerdì 10 e 17 aprile
Anyma (nome d’arte di Matteo Milleri) è un artista acclamato in tutto il mondo, noto per la sua capacità di unire techno melodica e mondi sonori eterei. Le innovative performance audiovisive dal vivo sono incredibili: strutturate in ogni dettaglio e molto ricercate, hanno ipnotizzato il pubblico di tutto il mondo. Nel 2023 Anyma ha pubblicato il suo album di debutto Genesys, seguito da Genesys II che esplora i temi della tecnologia, della natura, dell’umanità e della coesistenza. Il progetto si avvale di una schiera di collaboratori tra cui Grimes e Sevdaliza. Nel 2024 è stato il primo artista elettronico a esibirsi in residency alla Sphere di Las Vegas. Le iconiche performance live di Anyma sono una miscela senza precedenti di installazioni visive ipnotiche, ingegneria del suono all'avanguardia e scenografie sorprendenti. Grazie all'uso di elementi artistici audiovisivi digitali che interagiscono con la realtà, Anyma crea un’esperienza unica e fuori dal mondo, dimostrando che la sua arte è espansiva, in anticipo sui tempi, e cementando la sua reputazione nell'industria musicale come un progetto visionario e pionieristico diverso da qualsiasi altro. Oltre alla sua carriera da solista, Anyma è la metà del duo elettronico Tale Of Us, co-fondatore della Afterlife Records. A Coachella porterà uno show completamente nuovo, ÆDEN, per un’anteprima mondiale. E non mancheranno ospiti e sorprese.
Justin Bieber, Healiner sabato 11 e 18 aprile
Justin is back! Dopo aver interrotto il Justice World Tour nel 2023 a causa dei persistenti problemi di salute legati alla sindrome di Ramsay Hunt, che aveva colpito il cantante causandogli una parziale paralisi facciale, la popstar per eccellenza torna ufficialmente dal vivo per la prima volta come Coachella headliner, e dopo aver pubblicato due album a sorpresa lo scorso anno, Swag I e Swag II. Bieber prima del Festival ha fatto due concerti a sorpresa in due club di Los Angeles, in cui ha dato una preview di come potrà essere il suo show al festival e…sembra non ci saranno i successi storici come Sorry, What Do You Mean?, Love Yourself, Baby, ma solo brani dei due ultimi dischi. Vedremo se sarà effettivamente così, noi siamo prontissimi al suo ritorno!
Karol G, Healiner domenica 12 e 19 aprile
È la prima artista donna latina headliner a Coachella, un riconoscimento frutto di tanto lavoro e successi ottenuti nel tempo. Nata a Medellín in Colombia nel 1991, Carolina Giraldo Navarro ha da sempre perseguito il suo sogno di avere una carriera musicale. Fin dalla tenera età il padre, componente di una band, l’ha introdotta a vari generi musicali dal Rock ‘n’ roll alla salsa, fino alle ballate e al reggaeton, solidificando la sua passione per la musica in generale. Il successo mondiale arriva nel 2019 con il singolo Tusa con Nicki Minaj. La svolta, invece, arriva con il disco KG0516 e nel 2022 con la hit Provenza, tra i brani più ascoltati al mondo in quell’anno. Nel 2023 pubblica il suo quarto disco MAÑANA SERÁ BONITO, Miglior Album dell’anno ai Latin Grammys. Tanti i riconoscimenti internazionali ricevuti per la sua musica e non solo, successi che sono proseguiti anche con Tropicoqueta del 2024, disco amatissimo anche nel nostro paese. Donna dell’anno per Billboard, ha collaborato con Sofia Vergara e Andrea Bocelli. Nel 2022 il debutto a Coachella e, quattro anni dopo, il palco da headliner è tutto suo. È considerata un’icona pop e una delle massime figure della cultura latina e ispanica in tutto il globo.
Gli artisti da non perdere - Venerdì
La regola a Coachella è saper selezionare: gli artisti interessanti sono tantissimi, ma non è possibile vederli tutti. I palchi sono sette e le distanze sono piuttosto ampie (mi raccomando: arrivate allenati perché a Coachella si cammina tantissimo!) Gli organizzatori del festival hanno già pubblicato sui canali social i dettagli di tutte le performance live, con orari e stage. Da lì si può iniziare a scegliere e soprattutto ad incastrare tutto.
Questi i nostri suggerimenti di artisti da vedere, oltre agli Headliner:
The xx, Teddy Swims, Lykke Li, Dijon, Turnstile, Disclosure, Not For Radio, CMAT, Creepy Nuts, Central Cee, Moby, Ethel Cain, Blood Orange, KATSEYE, Sexyy Red, Groove Armada, Gordo
Gli artisti da non perdere - Sabato
Sabato
The Strokes, Jack White, GIVEON, Addison Rae, Alex G, SOMBR, Labrinth, David Byrne, Ceremony, Mind Enterprises, Geese, BIA, Morat, Royel Otis, PinkPanthress, Interpol, Nine Inch Noize, Worship, Riordan, SOSA, Bedouin, Armin van Buuren x Adam Beyer, Afrojack x Shimza, David Guetta
Gli artisti da non perdere - Domenica
Domenica
Young Thug, Major Lazer, Wet Leg, Laufey, Foster the People, CLIPSE, Gigi Perez, French Police, The Chats, TOMORA, FKA Twigs, Iggy Pop, Suicidal Tendencies, Little Simz, Mochakk, Kaskade, Fatboy Slim, JOY (Anonymous)
I palchi di Coachella
A Coachella ci sono due palchi principali e altri un po’ più piccoli (ma non meno importanti!).
Il Coachella Stage, il palco principale, è il più grande ed è dove si esibiscono gli headliner. Leggermente più piccolo, ma non meno importante, è l’Outdoor Theatre, che si trova a pochi passi dal Coachella Stage.
Poi ci sono le tende (siamo pur sempre nel deserto): Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma.
La Sahara Tent ha la più grande produzione al di fuori del palco principale ed è meglio conosciuta per essere un paradiso dell’EDM, ma ha anche ospitato altri grandi show, come quello dei Blink-182 nel 2023. La Yuma Tent si concentra tradizionalmente sulla musica house. Nella Sonora Tent, invece, si respira l’atmosfera di un rock club. Importante: all’interno di Sonora e Yuma c’è l’aria condizionata!
Dal 2024 c’è un altro palco, il Quasar, dove anche quest’anno si potrà ballare grazie a lunghi dj set – o meglio extended sets - di musica elettronica fino a tarda, tardissima notte (o prima mattinata, a vostra scelta!)
Dallo scorso anno c’è una novità: Red Bull Mirage, vicino al Quasar Stage. Non una tenda dove ballare, ma uno spazio di circa 120 mq dove rilassarsi dopo essersi scatenati durante i lunghi dj set al Quasar. Chi ha un pass General Admission potrà avere accesso a bar e aree per riposarsi, mentre altre zone del Mirage saranno interamente dedicate ad artisti e VIPs.
Dove vedere i concerti (ma non gli eventi collaterali) dall’Italia
Dove vedere i concerti (ma non gli eventi collaterali) dall’Italia
Su YouTube, nel canale ufficiale di Coachella: https://www.youtube.com/@Coachella – e su Sky Tg24!
Importante: su YouTube si potranno vedere sette palchi simultaneamente e anche il Quasar Stage (una novità di quest’anno).
E ricordate il fuso orario: a Coachella sono nove ore in meno rispetto all'Italia. Quando lì sono le 10 del mattino, qui sono le 19.
Coachella Stage - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 Aprile
Anyma 00:00
Sabrina Carpenter 21:05
The xx 19.00
Teddy Swims 17:30
Record Safari 16:15
Sabato 11 Aprile
Justin Bieber 23:25
The Strokes 21:00
Giveon 19:00
Addison Rae 17:30
Jaqck Glam 16:15
Domenica 12 Aprile
Karol G 21:55
Young Thug 19:50
Major Lazer 18:10
Wet Leg 16:45
Tijuana Panthers 15:40
Gabe Real 14:45
Outdoor Theatre - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 Aprile
Disclosure 22:35
Turnstile 20:05
Dijon 18:40
Lykke Li 17:20
Dabeull 16:00
Tiffany Tyson 14:50
Sabato 11 Aprile
David Byrne 22:20
Labrinth 20:30
Sombr 19:05
Alex G 17:10
Los Hermanos Flores 15:55
Blondshell 14:40
Domenica 12 Aprile
Bigbang 22:30
Laufey 20:40
Foster the People 18:45
Clipse 17:15
Gigi Perez 16:00
Juicewon 15:00
Sonora - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 Aprile
Not for Radio 23:50
Hot Mulligan 22:00
Cachirula & Loojan 20:25
Ninajirachi 19:10
The Two Lips 18:00
Fleshwater 16:50
Wednesday 15:40
Carolina Durante 14:35
Febuary 13:40
Doom Dave 13:00
Sabato 11 Aprile
Mind Enterprises 21:45
54 Ultra 19:50
Rusowsky 18:40
Ceremony 17:30
Ecca Vandal 16:20
Freak Slug 15:10
Die Spitz 14:00
Triste Juventud 13:00
Domenica 12 Aprile
French Police 21:10
Drain 20:00
Røz 18:40
Los Retros 17:30
Jane Remover 16:20
Model/Actriz 15:10
Glitterer 14:00
Panda & Chok 13:00
Gobi Stage - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 Aprile
Creepy Nuts 23:05
Joost 21:50
Holly Humberstone 20:25
Fakemink 19:20
Cmat 18:15
Joyce Manor 17:10
Newdad 16:00
Bob Baker Marionettes 14:55
Cahuilla Bird Singers and Dancers 14:15
Sabato 11 Aprile
Morat 22:10
Bia 21:00
Davido 19:50
Geese 18:15
Luísa Sonza 17:10
Whatmore 16:05
Noga Erez 14:05
Domenica 12 Aprile
The Rapture 21:05
Tomora 19:45
Black Flag 18:30
Oklou 17:15
Cobrah 16:05
The Chats 15:00
Flowerovlove 14:05
Mojave - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 Aprile
Blood Orange 23:55
Ethel Cain 22:35
Moby 20:10
Devo 18:45
Central Cee 17:30
Bini 16:15
Slayyyter 15:00
Novasoul 14:00
Sabato 11 Aprile
Interpol 22:15
PinkPantheress 20:55
Taemin 19:30
Royel Otis 17:50
Fujii Kaze 16:30
Jack White 15:00
Domenica 12 Aprile
FKA twigs 20:45
Iggy Pop 19:10
Suicidal Tendencies 19:35
Little Simz 16:25
Samia 15:15
Wyldeflower 14:30
Sahara Stage - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 Aprile
Sexyy Red 00:05
Swae Lee 22:50
Levity 21:15
Katseye 20:00
Marlon Hoffstadt 18:15
Hugel 16:50
Youna 15:45
Massio 14:30
Sabato 11 Aprile
Worship 23:55
Adriatique 22:30
Rezz 21:10
Nine Inch Noize 20:00
¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U 18:15
Hamdi 17:00
Zulan 16:00
TEED 14:50
Seek-One 14:00
Domenica 12 Aprile
Kaskade 22:45
Subtronics 21:05
Mochakk 19:25
Duke Dumont 18:10
Bunt. 16:45
Girl Math (Vnssa X Nala) 15:35
Loboman 14:30
Yuma - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 Aprile
Gordo 23:15
Max Styler 21:45
Max Dean x Luke Dean 20:30
Prospa 19:15
Kettama 18:00
Rossi. x Chloé Caillet 16:45
Groove Armada 15:45
Arodes 14:45
Jessica Brankka 13:45
Sahar Z 13:00
Sabato 11 Aprile
Armin Van Buuren x Adam Beyer (11:00, Yuma)
Boys Noize (9:45, Yuma)
Bedouin (8:15, Yuma)
Sosa (6:45, Yuma)
Ben Sterling (5:30, Yuma)
Mahmut Orhan (4:15, Yuma)
Riordan (3:00, Yuma)
Genesi (2:00, Yuma)
Yamagucci (1:00, Yuma)
Domenica 12 Aprile
Green Velvet x Aybbo 22:00
WhoMadeWho 20:30
Röyksopp 19:00
Carlita x Josh Baker 17:30
Mëstiza 16:15
&Friends 15:00
Azzecca 14:00
Le Yora 13:00
Quasar - Gli orari giorno per giorno
Venerdì 10 aprile
Pawsa 21:00
Deep Dish 19:00
Tiga 17:00
Sabato 11 Aprile
David Guetta 21:00
Afrojack x Shimza 19:00
Joezi 17:00
Domenica 12 Aprile
Fatboy Slim 20:00
Joy (Anonymous) 18:00
Jazzy 16:00
Altri palchi ad hoc a Coachella - Do LaB
Oltre ai palchi classici, a Coachella c’è il Do Lab, che è quasi un festival a sé stante, e che quest’anno celebra il ventunesimo anniversario. Tra i set più attesi quello di Jazzy, Anfisa Letyago, Tinashe, Omnom, Jackie Hollander e molti altri ancora. E poi: tantissimi artisti a sorpresa!
Altri palchi ad hoc a Coachella - Heineken House
Heineken House è un palco all’aperto e prende il nome dal marchio di birra. La lineup di quest’anno include set di Robin Schulz, Wale, Sean Paul, Big Boi, Motion City Soundtrack.
Importante: è uno spazio che si riempie facilmente, le code per entrare sono piuttosto lunghe (e siete sotto al sole), il numero di accessi è chiuso. Se volete vedere un artista specifico organizzatevi per tempo!
In cosa si differenziano di due weekend di Coachella?
Sulla carta sono uguali! Gli artisti in programma, e annunciati, sono gli stessi. Ma c’è sempre l’effetto sorpresa, un simbolo di Coachella. Le differenze si notano anche su altre realtà all’interno del Festival (che sono pur sempre all’interno dell’area concerti) come il Do Lab e l’Heineken House. Anche il nuovo palco, Quasar, prevede un programma diverso per ogni fine settimana e tanti ospiti non ancora annunciati.
Quali artisti di Coachella verranno in Italia?
Anyma – 19 settembre Milano RHO Fiera
David Byrne
23 giugno Bari, Fiera del Levante
25 giugno Lucca, Lucca Summer Festival
26 giugno Marostica
David Guetta – 6 settembre Ippodromo SNAI San Siro
Geese – 19 agosto, Milano Circolo Magnolia
Interpol – 16 luglio Bologna Sequoie Music Park
Jack White – 19 giugno Festival “La Prima Estate”, Lido di Camaiore (Lucca) e 21 giugno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro
Kneecap
15 giugno, Milano, UNALTRO Festival Circolo Magnolia
16 giugno, Bologna Sequoie Music Park
17 giugno, Roma Cavea Auditorium Parco della Musica
18 giugno, Bari, Locus Festival Fiera del Levante
Not For Radio – 17 aprile al Teatro Arcimboldi di Milano
Wet Leg – 28 giugno Festival “La Prima Estate”, Lido di Camaiore (Lucca)
Eventi e feste nell’area di Coachella, ma non all’interno del Festival
Di eventi e feste in location da sogno ce ne sono veramente moltissimi. Anche qui, l’importante è selezionare (anche se sarà difficile). Questa è una nostra selezione di luoghi magici e significativi che, se pur velocemente, vi consigliamo di visitare anche solo per un drink.
Importante: per alcune serate si possono acquistare i biglietti, per accedere ad altre bisogna aver ricevuto un invito, alcune sono aperte a tutti. Controllate sempre sulle locandine per non rischiare di arrivare alla venue e non poter entrare!
Goldenvoice Surf Club – Palm Springs Surf Club
È un evento nuovo, o meglio sono più eventi che si svolgono negli stessi giorni del Festival (entrambi i fine settimana). Un appuntamento unico nel suo genere, per musica e location, a dir poco incredibile: un’oasi (ma vera!) nel deserto.
Il Goldenvoice Surf Club offre un’idilliaca esperienza prefestival in una delle proprietà più belle del deserto. I fan possono apprezzare le esibizioni di alcune delle star più interessanti della musica elettronica globale in un ambiente confortevole, pensato sia per gli amanti delle feste che per coloro che desiderano riposarsi per la giornata che li aspetta. Il panorama su San Jacinto è da film! (guardare per credere) E per gli appassionati di surf, è possibile fare qualche session e prendere qualche onda (artificiale, ma non meno bella). La novità di quest’anno? Ogni giorno ci saranno session di surf professionistico nella piscina a onde, con atleti dei principali brand tra cui Roxy, Quicksilver e Tillys. Durante tutta la giornata, gli appassionati potranno assistere a sessioni di surf professionali, dimostrazioni di trick e spettacolari acrobazie aeree, mentre i surfisti si cimentano con le onde, portando un vero e proprio spettacolo di surf live nel cuore del deserto.
Importante: per accedere serve un pass ad hoc, che si può acquistare qui: https://gvsurfclub.com/
I live al Goldenvoice Surf Club
Weekend 1
Sabato 11 Aprile: BUNT, jigitz
Domenica 12 Aprile: Levity
Weekend 2
Sabato 18 Aprile: Subtronics, RØZ (e artisti a sorpresa)
Domenica 19 Aprile: Gordo
Framework in the Desert – Thermal, California
Framework in the Desert – Thermal, California – Hangar dell’aeroporto Atlantic Aviation
Il luogo perfetto per continuare ad ascoltare musica (e ballare) dopo i concerti. Curato da Framework, team di professionisti che realizzano da tempo i più interessanti eventi di musica elettronica underground (è loro la gestione e la direzione artistica della Yuma Tent a Coachella), Framework in the Desert è la perfetta serata post-festival. E quest’anno celebra il quinto anniversario! La famosa serie di afterparty nel deserto offre uno spazio interno/esterno unico in un hangar aeroportuale con aerei che volano sopra le persone (sì: è tutto incredibilmente vero!). Nell’aerea, oltre al dancefloor, ci sono bar, food truck e aree social all’aperto, vicino proprio alla pista dell’aeroporto: una combinazione che rende questo spazio un’esperienza unica nel suo genere. Vista la breve distanza dall’area del festival di Indio, Framework in the Desert è la location perfetta per i nottambuli del festival che non sono riusciti a vedere i loro artisti di musica dance preferiti durante il giorno - o semplicemente hanno ancora energie e le vogliono usare…ballando!
Alcuni artisti di Framework in the Desert:
Disclosure DJ set, KETTAMA B2B Prospa, Mochakk, Boys Noize e Armin van Buuren.
Le feste e gli eventi da non perdere, gli spazi da vedere
Dal REVOLVE Festival al Neon Carnival, uno dei party più esclusivi di Coachella, sono tante le feste e gli eventi alla moda che si svolgeranno nelle aree limitrofe. Attesissimi volti noti dello showbiz internazionale, influencer, creator e artisti: negli anni alcuni degli eventi più cool hanno visto la partecipazione di Kim Kardashian, Post Malone, Jack Harlow, Cardi B e altri (e sono solo una piccolissima parte delle celebrity viste a feste ed eventi che iniziano qualche giorno prima del Festival).
Billboard “The Arrival”
Giovedì 9 aprile
La prima, vera serata di Coachella non è venerdì! Prima dell’inizio ufficiale della follia, Billboard organizza una festa in una villa privata a Indio riservata a artisti e addetti ai lavori del mondo della musica e dell’intrattenimento. Tra i protagonisti della serata Louis The Child, Jonas Blue e la star della dance Arlo.
Importante: è un party solo su invito!
Inizio Fest
Giovedì 9 aprile dalle 14:00 alle 23:30 a Thermal – Solo su invito!
Landance Agency Il weekend del festival inizia con l’Inizio Fest, un’esperienza immersiva all’aria aperta pensata per creare l’atmosfera giusta prima degli eventi principali del Festival. Gli ospiti potranno godersi musica, attività e l'atmosfera desertica in una proprietà privata di Thermal, il preludio perfetto al Coachella.
818 Outpost Presented by Cash App (Indio)
Venerdì 10 aprile dalle 13.00 alle 18.00
818 Tequila, il marchio di tequila di Kendall Jenner, torna nel deserto con la quarta edizione di 818 Outpost, un festival esclusivo (su invito) che unisce musica dal vivo, cocktail e momenti immersivi con il marchio. In uno spazio retrofuturistico ispirato a Palm Springs, gli ospiti potranno sorseggiare i drink iconici di 818, come Ranch Water e daiquiri ghiacciati, mentre esplorano le attività dei partner principali, tra cui Cash App, Postmates e Snapchat. Dai food truck selezionati e la lussuosa Delilah Reserve Lounge ai pop-up store di bellezza e al merchandising esclusivo, questo è uno dei party diurni più ambiti del weekend. Ci sarà anche uno speciale DJ set di Kaytranada!
NYLON House – NYLON House in the Desert Presented by Matrix
Venerdì 10 aprile dalle 22.30
NYLON House è il primo party che dà ufficialmente il via alla tre giorni di musica a Coachella. Tema di quest’anno: NOCTURNA. In questa serata, a cui si può accedere solo su invito, ci saranno performance di Diplo B2B HUGEL e il debutto di una partnership speciale con KATSEYE.
Revolve Festival
Sabato 11 aprile – solo su invito!
REVOLVE torna con la sua nona edizione, uno degli eventi più ambiti del weekend di Coachella, che unisce musica, moda e influencer. Il tema di quest’anno, The Grand Revivre, trasforma lo spazio in un mondo nostalgico ispirato al carnevale, ricco di giochi interattivi, design immersivo e… tante foto! Uno degli appuntamenti da non perdere!
Gallery Desert House 2026
Sabato 11 aprile dalle 13.00 alle 16.00
La terza edizione del pop-up Gallery Desert House torna a Indio per il weekend del Coachella, portando un day party esclusivo in una tenuta privata. Le precedenti edizioni del pop-up hanno saputo unire musica, lifestyle e cultura per un'indimenticabile apertura del festival.
Neon Carnival
Sabato 11 aprile dalle 22.00
È il party più esclusivo di Coachella. I biglietti? Solo su invito (e non provate a presentarvi per chiedere di entrare: la sicurezza vi chiederà di allontanarvi. Quest’anno il Neon Carnival celebra il quindicesimo anniversario con performance di Ty Dolla $ign, alongside DJs Nitrane, DJ Res-I-Dents, e Channel Tres.
Il luogo? Il Desert International Horse Park a Thermal, California, a pochi chilometri di distanza dal Festival.
Martell x Davido Brunch: A Toast to Afrobeats (Coachella Valley)
Domenica 12 aprile dalle 12.00
Maison Martell ospita un brunch esclusivo per celebrare l’Afrobeats e il debutto di Davido al Coachella. In una residenza privata, gli ospiti potranno sorseggiare il French 75 di Martell, ascoltare DJ set e partecipare a giochi all'aperto prima di un'apparizione a sorpresa di Davido in persona. Un mix di musica, cultura e lusso, questo evento su invito si preannuncia come uno dei momenti diurni più ambiti del weekend.
Soho House "The Hideout" Weekend 1 & 2
Soho House porta la sua esperienza esclusiva (riservata ai soci) nel deserto: ecco The Hideout, un pop-up esclusivo in loco pensato per i possessori di pass VIP. A pochi passi dal palco principale, questa oasi sopraelevata è uno spazio dove rilassarsi e ricaricarsi con comode poltrone, un bar personalizzato e una postazione DJ. Un’area pensata per ricaricarsi e affrontare tutta la giornata di musica ed eventi.
Sabrina Carpenter’s Pit Stop
Da Venerdì 10 Aprile a Domenica 12 Aprile
Dove: 82338 CA-111, Indio, CA 92201
In collaborazione con Airbnb, il "Pit Stop" di Sabrina Carpenter offrirà una serie di attività ispirate alla cantante stessa, tra cui auto d’epoca scintillanti, granite e molto altro, come si legge nel comunicato stampa. Saranno inoltre disponibili set fotografici per i fan, opere d'arte a tema dolciumi e merchandising in edizione limitata.
Anteprima della terza stagione di Euphoria
EUPHORIA!
Per la prima volta nella storia di Coachella, una serie tv darà un’anteprima al Festival. Domenica sera, da mezzanotte circa (al termine della performance di Karol G), ci sarà un’anteprima dell’attesissima terza stagione di Euphoria che quest’anno, tra le guest star, vede anche la partecipazione di Rosalia.
Per chi non potrà essere al Coachella, la terza stagione sarà disponibile anche in Italia dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW
La sicurezza a Coachella
È IMPORTANTISSIMA. Ci sono più controlli di sicurezza, in cui ogni zaino verrà accuratamente verificato. Scaricate l’app di Coachella e controllate cosa si può portare ma soprattutto gli oggetti vietati: l’organizzazione del Coachella è molto attenta e quello che non può entrare verrà ritirato.
Il team del festival è severissimo su alcol e droghe: nulla di tutto questo è ammesso (non provateci neanche, non è proprio il caso: verrete subito allontanati). Se riscontrate delle difficoltà o dei problemi chiedete ai poliziotti a cavallo all’interno dell’area, che sorvegliano ogni spazio del Festival.
Che tempo fa a Coachella?
Tradizionalmente fa molto caldo, siamo nel deserto della California! Fondamentale portare una crema protettiva, occhiali da sole, un burro cacao per le labbra e una felpa per la sera, quando la temperatura si abbassa e si alza il vento. E se riuscite a metterli nello zaino, una maglia di ricambio e un paio di pantaloni lunghi Portate anche una borraccia: all’interno del festival potrete riempirla, e non dovrete acquistare bottiglie di plastica: risparmiate e soprattutto fate del bene all’ambiente. L’edizione del 2026, però, potrebbe essere un po’ diversa rispetto alle precedenti: secondo le previsioni del tempo, potrebbe essere un po’ più freschino rispetto agli anni passati, e da HotChella…si può arrivare a ChillyChella! La felpa, quindi, è ancora più consigliata…ma non è detto che sarà effettivamente così: controllare i dati del meteo, sempre!
Ci sono ancora biglietti disponibili?
L’edizione 2026 è sold out, ma è possibile acquistare i pass/braccialetti sui siti ufficiali di rivendita. Se qualcuno vi fa un’offerta apparentemente vantaggiosa verificate più volte: potrebbe essere una fregatura! Tutti i siti di reale ufficiali e affiliati all’organizzazione di Coachella sono su Coachella.com
Tipologie di biglietti: dove si acquistano, quanto costano, dove ritirarli
- Ci sono due tipologie di biglietti (o meglio: braccialetti): GA e VIP. GA significa General Access e dà accesso alle principali aree del festival, per i bracciali VIP ci sono aree dedicate
- Il costo è differente ma i concerti sono gli stessi
- Si possono acquistare online sul sito di Coachella, ma attenzione: l’edizione 2026 è sold out! Si possono acquistare i pass che qualcuno sceglie di rivendere, MA solo sui siti autorizzati. Su coachella.com trovate tutti i dettagli
- A ridosso del vostro arrivo l’organizzazione vi manderà via mail tutti i dettagli su dove andare a ritirare i pass e cosa portare (non dimenticate il passaporto). Spoiler: è Indian Wells (sì, dove si gioca il Masters 1000 di tennis!)
Consigli e curiosità
Come arrivare
- Coachella è nel deserto della California, nella Coachella Valley. Per arrivare ci sono più possibilità: per chi proviene dall’Europa (e viaggia autonomamente) è consigliato atterrare all’Aeroporto di Los Angeles (LAX, mi raccomando) e poi noleggiare un’auto. Da lì preparatevi a un po’ di traffico, soprattutto se decidete di arrivare giovedì, il giorno prima dell’inizio del festival. L’ideale è arrivare qualche giorno prima e adeguarsi al fuso orario, e poi muoversi verso il deserto. Zone dove dormire: Palm Springs, così siete vicini. Ma il costo non è contenuto: il prezzo di hotel, stanze e case in affitto aumenta vertiginosamente durante il Festival quindi organizzatevi per tempo. Altrimenti potete prenotare anche un po’ lontano da Indio, a Agua Caliente, oppure a Cabazon o Beaumont: gli hotel costano un po’ meno, ma preparatevi a guidare un po’.
- A Coachella si può arrivare anche in autobus, che nei giorni del festival diventa navetta e vi porterà in uno degli hotel del pacchetto che avete acquistato: sì, questa opzione viene utilizzata da chi, principalmente, acquista un package che include accesso al festival, hotel e bus da e per Los Angeles. Per andare al festival bisognerà prendere un’altra navetta (il tragitto sarà più breve, ma occhio agli orari).
Da non dimenticare
- Abbiate rispetto dell’area in cui vi trovate e di chi vi sta accanto: a Coachella arrivano circa 130.000 persone ogni giorno, siamo in tanti e cerchiamo di volerci bene. Siamo tutti qui per divertirci e ascoltare buona musica!
- Bevete tanta acqua, in continuazione! Fa molto caldo ed è importante idratarsi, anche quando si torna al parcheggio per prendere l’auto e rientrare in hotel.
- Assaggiate la Lemonade, che di fatto è una limonata: è una bevanda molto fresca che viene venduta nei piccoli chioschi dislocati in tutta l’aerea del festival. Un drink analcolico che è anche un simbolo del festival (e sì, è molto instagrammabile…proprio come la ruota panoramica)
- Non paragonate MAI i prezzi del vostro paese a quelli che trovate a Coachella. E non stupitevi se spendete 12 dollari per un piccolo trancio di pizza. Dovete tenere in considerazione che ci troviamo in un contesto particolare, ma soprattutto osservate il costo di ogni cosa in California: capirete perché un cappuccino può costare anche 8/10 dollari (e un gelato con tre gusti altrettanto)
- Preparatevi a camminare, molto: dall’area dove parcheggiate l’auto (se non dormite in campeggio nell’area del festival, ovviamente) dovrete passeggiare per circa venti minuti. Importante: ricordatevi sempre di scattare una foto del punto in cui si trova la vostra auto: sarà più semplice trovarla a fine serata, quando sarete stanchi e al buio!
- Per gli appassionati di vinili: a Coachella c’è un negozio di dischi! Se volete fare acquisti prima dell’inizio dei concerti, potete lasciarli al team e ritirarli alla fine della giornata
- Merchandising: c’è un negozio ufficiale con tutti i gadget di Coachella all’interno del Festival. Ogni sera, però, troverete anche uno stand ad hoc dedicato solo all’headliner: pronti con la carta di credito?! Ah, importante: le file per arrivare alle casse sono sempre lunghissime…ma scorrono. Un po’ di pazienza…e potrete acquistare tutto quello che volete!
- Portate la carta di credito: a Coachella NON sono accettati contanti!
- Organizzate la vostra scaletta giornaliera, studiate la mappa del festival: così guadagnerete tempo e potrete vedere tutti i vostri artisti preferiti. Scaricate l’app ufficiale: vi permetterà di creare la vostra lineup giornaliera.
- Portate il caricabatterie: ci sono molti punti dove ricaricare il vostro telefono
- Siate curiosi e preparatevi a conoscere gente da tutto il mondo: non è stupendo?!
- Per chi rientra a Los Angeles lunedì mattina: pianificare la partenza entro le 9.00 o dopo le 17.00 per evitare il traffico piuttosto intenso (e restare bloccati per ore sotto il sole)
Ancora più importante
Divertitevi, più che potete. Coachella è un’esperienza incredibile che auguro a tutti di vivere almeno una volta nella vita.
Happy Coachella, See you in the desert!