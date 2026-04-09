Dal REVOLVE Festival al Neon Carnival, uno dei party più esclusivi di Coachella, sono tante le feste e gli eventi alla moda che si svolgeranno nelle aree limitrofe. Attesissimi volti noti dello showbiz internazionale, influencer, creator e artisti: negli anni alcuni degli eventi più cool hanno visto la partecipazione di Kim Kardashian, Post Malone, Jack Harlow, Cardi B e altri (e sono solo una piccolissima parte delle celebrity viste a feste ed eventi che iniziano qualche giorno prima del Festival).

Billboard “The Arrival”

Giovedì 9 aprile

La prima, vera serata di Coachella non è venerdì! Prima dell’inizio ufficiale della follia, Billboard organizza una festa in una villa privata a Indio riservata a artisti e addetti ai lavori del mondo della musica e dell’intrattenimento. Tra i protagonisti della serata Louis The Child, Jonas Blue e la star della dance Arlo.

Importante: è un party solo su invito!

Inizio Fest

Giovedì 9 aprile dalle 14:00 alle 23:30 a Thermal – Solo su invito!

Landance Agency Il weekend del festival inizia con l’Inizio Fest, un’esperienza immersiva all’aria aperta pensata per creare l’atmosfera giusta prima degli eventi principali del Festival. Gli ospiti potranno godersi musica, attività e l'atmosfera desertica in una proprietà privata di Thermal, il preludio perfetto al Coachella.

818 Outpost Presented by Cash App (Indio)

Venerdì 10 aprile dalle 13.00 alle 18.00

818 Tequila, il marchio di tequila di Kendall Jenner, torna nel deserto con la quarta edizione di 818 Outpost, un festival esclusivo (su invito) che unisce musica dal vivo, cocktail e momenti immersivi con il marchio. In uno spazio retrofuturistico ispirato a Palm Springs, gli ospiti potranno sorseggiare i drink iconici di 818, come Ranch Water e daiquiri ghiacciati, mentre esplorano le attività dei partner principali, tra cui Cash App, Postmates e Snapchat. Dai food truck selezionati e la lussuosa Delilah Reserve Lounge ai pop-up store di bellezza e al merchandising esclusivo, questo è uno dei party diurni più ambiti del weekend. Ci sarà anche uno speciale DJ set di Kaytranada!

NYLON House – NYLON House in the Desert Presented by Matrix

Venerdì 10 aprile dalle 22.30

NYLON House è il primo party che dà ufficialmente il via alla tre giorni di musica a Coachella. Tema di quest’anno: NOCTURNA. In questa serata, a cui si può accedere solo su invito, ci saranno performance di Diplo B2B HUGEL e il debutto di una partnership speciale con KATSEYE.





Revolve Festival

Sabato 11 aprile – solo su invito!

REVOLVE torna con la sua nona edizione, uno degli eventi più ambiti del weekend di Coachella, che unisce musica, moda e influencer. Il tema di quest’anno, The Grand Revivre, trasforma lo spazio in un mondo nostalgico ispirato al carnevale, ricco di giochi interattivi, design immersivo e… tante foto! Uno degli appuntamenti da non perdere!

Gallery Desert House 2026

Sabato 11 aprile dalle 13.00 alle 16.00

La terza edizione del pop-up Gallery Desert House torna a Indio per il weekend del Coachella, portando un day party esclusivo in una tenuta privata. Le precedenti edizioni del pop-up hanno saputo unire musica, lifestyle e cultura per un'indimenticabile apertura del festival.

Neon Carnival

Sabato 11 aprile dalle 22.00

È il party più esclusivo di Coachella. I biglietti? Solo su invito (e non provate a presentarvi per chiedere di entrare: la sicurezza vi chiederà di allontanarvi. Quest’anno il Neon Carnival celebra il quindicesimo anniversario con performance di Ty Dolla $ign, alongside DJs Nitrane, DJ Res-I-Dents, e Channel Tres.

Il luogo? Il Desert International Horse Park a Thermal, California, a pochi chilometri di distanza dal Festival.

Martell x Davido Brunch: A Toast to Afrobeats (Coachella Valley)

Domenica 12 aprile dalle 12.00

Maison Martell ospita un brunch esclusivo per celebrare l’Afrobeats e il debutto di Davido al Coachella. In una residenza privata, gli ospiti potranno sorseggiare il French 75 di Martell, ascoltare DJ set e partecipare a giochi all'aperto prima di un'apparizione a sorpresa di Davido in persona. Un mix di musica, cultura e lusso, questo evento su invito si preannuncia come uno dei momenti diurni più ambiti del weekend.

Soho House "The Hideout" Weekend 1 & 2

Soho House porta la sua esperienza esclusiva (riservata ai soci) nel deserto: ecco The Hideout, un pop-up esclusivo in loco pensato per i possessori di pass VIP. A pochi passi dal palco principale, questa oasi sopraelevata è uno spazio dove rilassarsi e ricaricarsi con comode poltrone, un bar personalizzato e una postazione DJ. Un’area pensata per ricaricarsi e affrontare tutta la giornata di musica ed eventi.

NYLON House