Invasion - Sotto attacco, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Va in onda su Italia 1, venerdì 5 giugno, l'action thriller olandese del 2024 diretto da Bobby Boermans. Un film di guerra adrenalinico ambientato nelle isole caraibiche dei Paesi Bassi, con tre giovani marines costretti a fronteggiare un'invasione improvvisa mentre il governo di Amsterdam è colto completamente di sorpresa
Quello che devi sapere
La trama
Invasion - Sotto accatto si apre con un attacco improvviso e devastante: il piccolo e fittizio Stato confinante di Veragua colpisce le isole caraibiche di Aruba e Curaçao, appartenenti al Regno dei Paesi Bassi. In poche ore, bombardamenti e operazioni militari su larga scala mettono in ginocchio le difese locali, mentre basi strategiche e infrastrutture essenziali cadono sotto il controllo nemico. Il governo olandese viene preso alla sprovvista e fatica a organizzare una risposta coordinata. Nel mezzo del caos, tre giovani reclute del Corpo dei Marines olandese vengono messe in prima linea e costrette a confrontarsi con decisioni difficili che mettono alla prova il loro senso del dovere e i loro valori. Man mano che la situazione precipita, i tre devono trovare il modo di agire in autonomia, senza ordini chiari dall'alto e con il rischio di perdere tutto.
Il cast
Il cast è composto da Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortál Vriend, Fedja van Huêt, Gijs Scholten van Aschat, Jasha Rudge, Raymond Thiry, Uriah Havertong, Jonas Smulders, Sia Cyrroes, Nyncke Beekhuyzen e Carine Crutzen. Si tratta di un ensemble di attori olandesi pressoché sconosciuti al grande pubblico italiano, ma ben radicati nel panorama cinematografico e televisivo dei Paesi Bassi. La sceneggiatura porta la firma di Lucas de Waard, Philip Delmaar ed Errol Nayci, mentre la fotografia è curata da Daan Nieuwenhuijs.
La regia
Bobby Boermans è uno dei registi più prolifici e popolari dei Paesi Bassi nel genere action. Con Invasion si cimenta in un film di guerra su scala industriale, insolita per la produzione cinematografica nordeuropea. Dal trailer ufficiale emerge un mix di spettacolarità e realismo che si distingue nettamente dall'estetica hollywoodiana, pur ambendo a una messa in scena di grande impatto visivo. Chi ha già visto il film segnala che il punto di forza non è tanto la trama, ridotta a uno spunto narrativo essenziale, quanto l'azione ininterrotta e la capacità di costruire e mantenere una tensione credibile dall'inizio alla fine. Le scene di battaglia vengono descritte come dotate di una certa verosimiglianza, e il cast è giudicato convincente.
Le riprese
Le riprese di Invasion - Sotto attacco si sono svolte a Willemstad, la capitale di Curaçao, isola del Mar dei Caraibi e territorio autonomo del Regno dei Paesi Bassi. La scelta di girare nei luoghi reali della storia conferisce al film una patina di autenticità geografica che rafforza la credibilità dello scenario narrativo. Willemstad, con la sua architettura coloniale olandese dai colori vivaci affacciata sul porto, fa da sfondo a inseguimenti, scontri a fuoco e sequenze belliche che sfruttano appieno la conformazione urbana della città.