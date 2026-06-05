Invasion - Sotto attacco, trama e cast del film stasera in tv

Invasion - Sotto accatto si apre con un attacco improvviso e devastante: il piccolo e fittizio Stato confinante di Veragua colpisce le isole caraibiche di Aruba e Curaçao, appartenenti al Regno dei Paesi Bassi. In poche ore, bombardamenti e operazioni militari su larga scala mettono in ginocchio le difese locali, mentre basi strategiche e infrastrutture essenziali cadono sotto il controllo nemico. Il governo olandese viene preso alla sprovvista e fatica a organizzare una risposta coordinata. Nel mezzo del caos, tre giovani reclute del Corpo dei Marines olandese vengono messe in prima linea e costrette a confrontarsi con decisioni difficili che mettono alla prova il loro senso del dovere e i loro valori. Man mano che la situazione precipita, i tre devono trovare il modo di agire in autonomia, senza ordini chiari dall'alto e con il rischio di perdere tutto.