Euphoria 3, Hans Zimmer coinvolto per le musiche originali della serie

HBO ha annunciato l'ingresso del compositore premio Oscar per la scrittura delle musiche dei nuovi episodi, attualmente in produzione. Zimmer lavorerà con Labrinth, che ha realizzato le musiche originali delle prime due stagioni dello show

La terza stagione di Euphoria, le cui riprese sono iniziate lo scorso febbraio, sarà un prodotto di grande spessore artistico, lo hanno anticipato alcuni dei protagonisti coinvolti e lo conferma la notizia dell'ingresso di Hans Zimmer tra i realizzatori.

Zimmer si occuperà della colonna sonora della nuova stagione della serie.

Il compositore di origini tedesche si unirà a Labrinth, già autore delle musiche originali delle prime due stagioni dello show, per realizzare la nuova colonna sonora originale.

Zimmer è stato citato dal creatore di Euphoria Sam Levinson come ispiratore, con le sue opere, per la scrittura della nuova stagione della serie. Il sodalizio, inizialmente solo immaginato dall'autore statunitense, adesso è realtà.

La collaborazione tra Zimmer e Labrinth "È un onore entrare a far parte di questo incredibile team di narratori guidato dal visionario Sam Levinson. Insieme hanno creato una serie così audace e commovente che ha significato molto per il pubblico". Sono queste le prime parole di Hans Zimmer nel giorno in cui la notizia del suo ingresso nell'universo di Euphoria si è diffusa tra gli addetti ai lavori e i tati fan del titolo, che ora possono iniziare a sognare sulle atmosfere sonore che l'autore premiato con l'Oscar per le musiche di Dune e Il Re Leone comporrà per la serie targata HBO.

Zimmer lavorerà con Labrinth, il cantautore e produttore britannico che ha impresso nelle prime due stagioni di Euphoria un'impronta sonora ricercata, contemporanea e ultra riconoscibile.

"La musica di Labrinth ha plasmato l’identità dello show e non vedo l’ora di contribuire alla storia in corso e di aiutare a dare forma a questa nuova stagione attraverso la musica", ha dichiarato Zimmer che è chiamato ad elevare ulteriormente un prodotto già estremamente raffinato sotto ogni profilo artistico e creativo.

Euphoria 3 racconterà un nuovo passaggio di età dei protagonisti che abbiamo lasciato al liceo con gli ultimi episodi andati in onda a inizio 2022.

Rue e i suoi amici sono cresciuti e il passaggio all'età adulta, secondo alcune anticipazioni, potrebbe concretizzarsi in una storia più dark. Le atmosfere sonore, ancora più autoriali, saranno ancora una volta fondamentali per aggiungere senso alla narrazione.

Levinson ispirato da Zimmer Sam Levinson ha dichiarato che i temi sonori di Interstellar e di Una vita al massimo lo hanno ispirato nella scrittura della nuova stagione della serie. La presenza di Zimmer era già nel DNA della nuova stagione ancora prima di coinvolgere concretamente il grande compositore.

Labrinth ha detto che Zimmer è uno dei suoi miti ed è più che felice di sapere che l'autore porterà alla serie nuova magia.

Euphoria 3 non ha ancora una data ufficiale di uscita ma lo show, trasmesso in Italia fin dalla prima stagione del 2019 in Italia da Sky, potrebbe essere pronto per la messa in onda nel 2026.

Al momento sono noti pochi dettagli sulla trama ed è noto il numero di episodi che comporrà la nuova stagione: otto in totale.

La maggior parte dei volti del cast originale tornerà per il seguito della storia. Oltre a Zendaya, che riprenderà il personaggio di Rue Bennett, e che nella nuova stagione sarà coinvolta anche nelle vesti di produttrice esecutiva, rivedremo Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Alexa Demie, Maude Apatow, Dominic Fike ed Eric Dane.

Non farà più parte del cast Barbie Ferreira, che ha detto addio al personaggio di Kat Hernandez. Angus Cloud, come è noto, è scomparso nel luglio del 2023.

Tutti i personaggi si ritroveranno più adulti. La storia subirà un salto in avanti e le ipotesi sul destino dei protagonisti, sospinte da alcune immagini rubate al set, sono moltissime.