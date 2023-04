Barbie Ferreira spiega perché ha lasciato Euphoria

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La star di Euphoria Barbie Ferreira parla dei motivi per cui ha lasciato la serie TV durante un’ospitata al podcast Armchair Expert. Perché il suo personaggio aveva ormai una trama “a corto di benzina”. Ha spiegato: “Non volevo essere la migliore amica grassa. Non voglio interpretarla. E penso che nemmeno loro (quelli della produzione) lo volessero”, ha detto Ferreira. Prima della terza stagione della serie vincitrice di un Emmy, l’attrice ha annunciato l’addio al set. Da quel momento ci sono state innumerevoli speculazioni circa la sua scelta di andarsene. Le voci parlavano di uno scontro con il creatore dello show: la star si sarebbe trovata in disaccordo con Sam Levinson sul suo personaggio. Una voce ha affermato addirittura che avrebbe abbandonato il set durante una rissa con Levinson.

Barbie Ferreira ora esorta a non credere a tutto ciò che si legge o si sente. E fuga i tanti dubbi dei fan aprendosi una volta per tutte sulla questione, spiegando che in realtà il suo andarsene è stata una "decisione reciproca”, presa da entrambe le parti. Il motivo era perché il suo personaggio aveva ormai una trama “a corto di benzina”.

Ferreira: “Non volevo essere la migliore amica grassa”



Ciò che l’attrice ha dichiarato ai microfoni di Armchair Expert è stato: “Non volevo essere la migliore amica grassa. Non voglio interpretarla”.

E ha aggiunto: “E penso che nemmeno loro (quelli della produzione) lo volessero”.



L'attrice ha deciso finalmente di parlarne perché è rimasta incastrata "in questo dramma"

Ferreira non era mai stata così chiara. Ha spiegato che per lei era diventata un’urgenza adesso chiarire la questione.

“Quando le persone mi chiedono della seconda stagione, di solito vengono da me dicendo che ero una specie di vittima della seconda stagione", ha detto Ferreira nel podcast. “Sono stata risucchiata in questo dramma in cui non ho mai chiesto di essere e di cui non ho mai parlato. Sono dell'idea che se non viene fuori non affronterò la questione perché poi ci aggiungo carburante. Ha assunto una vita propria. Non credete a tutto ciò che leggete”, questa è stata la sua premessa.

"In realtà non sono uscita dal set", ha aggiunto Ferreira riguardo alle voci. “Una volta mi sono slogata la caviglia e sono dovuta andare a fare una radiografia. Forse è questo che vogliono dire?”, ha aggiunto.



"Non credo che ci fosse un posto dove [Kat] potesse andare", ha detto Ferreira. “Penso che ci fossero posti in cui sarebbe potuta andare. Semplicemente non penso che si sarebbe adattato allo spettacolo. Non so se le avrebbe reso giustizia, e penso che entrambe le parti lo sapessero”.