Euphoria, Barbie Ferreira non tornerà nella terza stagione

Barbie Ferreira dice addio alla serie tv HBO Euphoria: Katherine Hernandez non sarà nella terza stagione Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Triste notizia per tutti i fan della serie Euphoria: Barbie Ferreira non prenderà parte alle registrazioni della terza serie. L’attrice brasiliana ha annunciato con un post su Instagram la sua assenza dalla produzione. Un annuncio arrivato a sorpresa, senza che ci fossero particolari presagi sul suo allontanamento. Per il momento, la produzione non ha commentato il post di Barbie Ferreira e non ci sono state particolari reazioni da parte dei colleghi. Diverso discorso per i fan della serie, che si sono sentiti in parte traditi da una decisione giunta come un fulmine a ciel sereno.

Le parole di Barbie Ferreira approfondimento Euphoria, le foto più belle di Barbie Ferreira Nel post su Instagram, Barbie Ferreira spiega che “dopo quattro anni in cui ho impersonato il personaggio più speciale ed enigmatico, Kat, dovrò dire un addio davvero pieno di lacrime”. Barbie Ferreira ha anche aggiunto: “Spero che molti tra di voi possano riconoscersi in lei come ho fatto io e abbiano apprezzato il fatto che vi abbia dato gioia assistere al percorso del personaggio mentre si evolve in quello che è oggi”. La sua conclusione è malinconica: “Ho messo tutta la mia attenzione e il mio amore in lei e spero che voi abbiate potuto sentirlo. Ti voglio bene Katherine Hernandez”. Dalle sue parole sembra che non sia stata una scelta di Barbie Ferreira quella di lasciare Euphoria ma una decisione della produzione quella di allontanare il personaggio interpretato dall’attrice brasiliana. Mancano comunque le conferme da parte della produzione del teen drama di HBO, la cui protagonista è Zendaya. Tuttavia, chi ha seguito la prima e la seconda stagione si è reso conto che il ruolo di Kat è stato notevolmente ridotto, come se fosse stato un segnale per il futuro. Per condividere il suo addio alla serie, Barbie Ferreira ha condiviso un disegno della collega Hunter Schafer, che nello show interpreta il ruolo di Jules.

I motivi dietro all’addio di Barbie Ferreira GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Nei mesi precedenti erano circolate voci circa una furiosa lite tra l’attrice e il regista e creatore di Euphoria, Sam Levinson. L’indiscrezione era stata rilanciata dal magazine Elle, secondo cui la rottura tra i due è nata perché l’attrice ha espresso il suo disappunto sulla piega che aveva assunto il personaggio di Katherine Hernandez. Dopo quella vicenda, alcuni insider hanno riferito che sul set ci fosse un clima di tensione e che Barbie Ferreira non riuscisse più a lavorare tranquillamente. Davanti a queste voci, Barbie Ferreira, a Insider non aveva confermato chiaramente le indiscrezioni ma nemmeno le aveva smentite: “A volte, le cose prendono una vita propria e non sono radicate nella verità, ma va bene perché so che è solo per passione e per curiosità e tutte quelle belle cose. E ho firmato per questo. Quindi, lo accetto. Prendo il buono e il cattivo”.