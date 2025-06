Concerto da 79 mila spettatori, il magico sabato romano di Ed Sheeran

Il cantautore britannico strega l'Olimpico con uno show lungo tre ore. Tra gli ospiti anche Ultimo. E prima del concerto, il duetto con Alfa

Quasi tre ore di spettacolo davanti a un Olimpico gremito da 79 mila spettatori. I fan di Ed Sheeran si sono dati appuntamento a Roma, sabato 14 giugno, per l’unica tappa italiana del Mathematics Tour. “Il più alto numero di biglietti in una sera", ha ringraziato l’artista britannico dopo aver salutato il pubblico ed essersi scusato per il suo italiano non abbastanza fluente.

I grandi successi in scaletta Un concerto generoso, che ha messo in fila i più grandi successi di Sheeran, da Castle in the Hill, a Shivers, per chiudere con Shape of You e Bad Habits, passando in rassegna i suoi album con particolare attenzione a quelli che, messi insieme, sono all’origine del nome del tour: +, x, -, :, =. Sheeran ha anche seguito per la prima volta dal vivo Drive, brano della colonna sonora del film F1: "Siete i primi nel mondo ad ascoltarla – ha detto al pubblico aggiungendo che la canzone sarà inserita nel prossimo album, Play, annunciato per il 12 settembre - immaginate di guidare al tramonto...". Vedi anche Ed Sheeran, è uscito il video del nuovo singolo Sapphire

Il duetto con Ultimo Ad accompagnarlo sul palco, nel corso della serata, Tory Kelly per I Was Made for Loving You, Myles Smith per Stargazing e l’italianissimo e romanissimo Ultimo, con cui ha cantato Piccola Stella: "Un grande onore averlo qui con me", ha detto Ed Sheeran. Ultimo è rimasto al piano anche per accompagnare il cantautore britannico su Perfect, eseguita nella versione con parte del testo in italiano, con lo stesso Ultimo a interpretare le parti di Andrea Bocelli. già proposta in passato con Andrea Bocelli.