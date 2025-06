Ed Sheeran, è uscito il video del nuovo singolo Sapphire

ed sheeran, il videoclip di sapphire

Dopo l’uscita di Azizam e Old Phone, Ed Sheeran ha lanciato il nuovo brano estratto dal progetto discografico in arrivo tra pochi mesi. Parallelamente all’uscita della canzone, la voce di Shape of You ha distribuito il videoclip raccontando sul suo profilo Instagram: “Sapphire è la prima canzone che ho terminato per Play che mi ha fatto capire in che direzione sarebbe andato l’album. Questo è il motivo per il quale ho terminato il processo di registrazione a Goa circondato da alcuni dei migliori musicisti dell’India. È stato un processo creativo incredibile”. Infine, il cantautore britannico (FOTO) ha concluso: “È la mia canzone preferita dell’album”.