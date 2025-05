Ed Sheeran condivide un'anteprima del nuovo singolo Sapphire

Èil terzo brano estratto dall’album Play, anticipato da Azizam e Old Phone. Il disco farà il suo debutto sul mercato il 12 settembre

Ed Sheeran (FOTO) ha annunciato l’uscita di Sapphire, Terzo singolo dal nuovo album Play in uscita il 12 settembre, con un post sul suo profilo Instagram che conta più di quarantotto milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

ed sheeran, il post su instagram Sapphire è il titolo del nuovo brano, in uscita il 5 giugno, del cantautore britannico. La voce di Shivers ha condiviso una breve anteprima della canzone con un video realizzato per le strade dell’India. Il singolo è il terzo estratto dal nuovo album Play, in arrivo a circa due anni di distanza dal precedente Autumn Variations. Approfondimento Ed Sheeran canta a sorpresa in un ristorante in Messico. VIDEO

Il nuovo progetto discografico è stato inaugurato dal singolo Azizam, Ed Sheeran: “Amo imparare cose sulla musica e sulle differenti culture, più viaggio e mi connetto con le persone. È stato come aprire una porta a un mondo completamente nuovo ed entusiasmante”. Successivamente, l’artista ha lanciato Old Phone: “Ho scritto la canzone Old Phone da solo, alle due di mattina, mentre ero in preda al jet lag in India per finire l’album, l’ho registrata la mattina dopo. Sembra una canzone che avrebbe dovuto essere nel mio album di debutto, ma anche una canzone che non avrei potuto scrivere senza vivere cose vere. Mi emoziona cantarla, spero susciti emozioni anche in voi”. Approfondimento Ed Sheeran annuncia il nuovo album Play