Ed Sheeran annuncia il nuovo album Play

Il cantautore britannico ha presentato il progetto discografico, in uscita il 12 settembre, con un messaggio su Instagram: "Incapsula tutto ciò che amo della musica"

A circa due anni di distanza dal precedente progetto discografico Autmun Variations, Ed Sheeran pubblicherà l'album Play. Il cantautore britannico (FOTO) ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Play è un album nato come risposta diretta al periodo più buio della mia vita”.

ed sheeran su play: "Ho realizzato quest’album in giro per il mondo" Dopo la distribuzione dei primi due singoli Azizam e Old Phone, Ed Sheeran ha ora svelato il titolo e la data di uscita del suo nuovo album. Il 12 settembre l’artista pubblicherà Play: “Più cresco, più voglio godermi le cose e assaporare i momenti folli e caotici”. La voce di Shape of You ha parlato della nascita dell’album: “Volevo solo creare gioia, colori ed esplorare le culture dei Paesi in cui ero in tour. Ho realizzato quest’album in giro per il mondo, terminato a Goa, in India, e vissuto alcune delle giornate più divertenti e creative della mia vita. Montagne russe di emozioni dall’inizio alla fine, incapsula tutto ciò che amo della musica e il suo divertimento, ma anche il punto della vita in cui sono come essere umano, partner e padre”. Approfondimento Ed Sheeran, è online il video del nuovo singolo Azizam

Parallelamente all’annuncio del nuovo album, Ed Sheeran ha lanciato il secondo singolo Old Phone, nato dopo aver rivisto foto, video e messaggi in un suo vecchio telefono. Il cantante: “L'intera esperienza è stata un viaggio davvero emozionante. Ho scritto la canzone Old Phone da solo alle due del mattino, mentre ero in India, in preda al jet lag, per finire l'album, e l'ho registrata quella mattina stessa". Approfondimento Ed Sheeran, è uscita la nuova canzone Azizam

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie