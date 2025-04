Ed Sheeran, è online il video del nuovo singolo Azizam

Il video, ad una prima visione, regala al pubblico fin da subito un’atmosfera sognante e raccolta, in perfetta sintonia con il tono malinconico ma vitale del brano. Il testo racconta infatti il desiderio profondo di connessione e la volontà di vivere pienamente il momento presente, attraverso immagini poetiche e vibranti: “Voler essere perso nell’oceano di qualcuno”, “Non preoccuparsi di ciò che dicono gli altri”, “Chiedere a qualcuno di mostrare come muoversi come l’acqua tra le luci danzanti”.

Il testo di Azizam

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

I wanna be nowhere but here with you now

I wanna be one in the space

I wanna be tangled and wrapped in your cloud

I wanna be close to your face

Well, tomorrow can wait, losin' time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don't care what they say, we can do it our way

And if love's just a game, thеn come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show mе how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

Azizam

I wanna get lost in your ocean and drown

I wanna be careless and free

I wanna live here in the moment we found

I wanna be all that you see

Well, tomorrow can wait, losin' time in this place

Till the sun is awake, be like a magnet on me

I don't care what they say, we can do it our way

And if love's just a game, then come and play

Azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

Meet me on the floor tonight

Show me how to move like the water

In between the dancin' lights

Be mine, be mine, azizam

Azizam

Azizam