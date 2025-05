Apulia Horror 2025: a Gallipoli cresce l’attesa per il festival

Tra gli ospiti l’attore Danilo Bertazzi con la sua fiaba horror per bambini, lo scrittore Andrea Donaera, disegnatori e fumettisti per l’edizione del festival dedicata al mondo del fumetto.

Poco più di un mese alla partenza della VII edizione dell’Apulia Horror e si scaldano i motori nella Perla dello Ionio: tantissimi giovani, non solo pugliesi, in febbrile attesa sui social per questa nuova edizione del festival che si preannuncia essere la più social di sempre, tra contest, dirette, backstage e nuove collaborazioni, frutto della comunicazione a cura di Francesco Schirosi. Il 24 maggio la direzione artistica di AHIFF consegnerà un riconoscimento ad un film in concorso al Vespertilio Awards di Roma, mentre, Tania e Markus di Ore d’Orrore, a loro volta, consegneranno il Vespertilino Awards proprio a Gallipoli. Una rete, quella tra Gallipoli e Roma, che continua quindi a consolidarsi. Nell’edizione di quest’anno, dal 26 al 28 giugno, spiccano i nomi di Danilo Bertazzi (attore, autore televisivo e scrittore per l’infanzia) che la mattina del 27 giugno al Teatro Garibaldi porterà al festival la sua fiaba tutta da paura “Pietro e il mostro delle fiabe” e lancerà una riflessione sulle origini del cinema horror, da individuarsi nelle fiabe classiche e nei racconti che si perdono nella notte dei tempi.

Nella stessa mattinata del 27 giugno, l’intervento dello scrittore Andrea Donaera (La colpa è mia, Bompiani) che tuona: “Dai contesti dell’editoria emergono ormai segnali gravissimi di una crisi senza controllo: come se tra la gente non ci fosse più reale domanda di prodotti culturali ma imperterriti si continua a generare un’offerta che puntualmente viene ignorata dai più. Libri, film, musica, fumetti: tutto rischia di essere schiacciato (economicamente e artisticamente) nel silenzio generale. Poterne discutere in un ambito autentico, fresco e di “rottura” come questo festival sarà un’occasione preziosa”. Approfondimento APULIA HORROR 2025: annunciata la settima edizione

Insieme a lui il fumettista Luca Esposito (diplomato alla scuola internazionale di Comics di Firenze, disegnatore per Alan Ford) con un intervento sulla crisi generale del fumetto europeo e il relativo cambio epocale relativo al passaggio dalla carta al digitale. Preziosa la collaborazione con la Biblioteca di Tuglie (Le) che porterà il suo contributo con quattro disegnatori in esposizione nel foyer del teatro.

La serata finale del 28 giugno, invece, presso l’Eco Resort Le Sirené vedrà, prima delle premiazioni, la proiezione di tutti i cortometraggi selezionati (e già proiettati in due blocchi nelle serate precedenti) e l’intervento di Mariuccia Ciotta e Roberto Silvestri (FilmTV) incentrato sulle incursioni di Clint Eastwood nel genere horror, agli albori della sua carriera.

