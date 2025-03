Tra film, cortometraggi e fumetti

Tra le proiezioni dei quindici cortometraggi e dei tre lungometraggi selezionati in concorso (e che saranno annunciati a breve) si avrà dunque modo di parlare dello stato dell’arte del fumetto, soprattutto italiano, e della sorte del fumetto horror (con un occhio di riguardo al manga giapponese). Tra gli interlocutori, disegnatori e fumettisti, docenti e sociologi. Presenti anche i Professori Stefano Cristante e Luca Bandirali; coinvolto attivamente anche il Polo multimediale della Biblioteca di Tuglie, studenti e volontari. Oltre ai lavori in concorso ci saranno anche i film fuori concorso e in tema con l’omaggio al fumetto. I direttori artistici, Francesco Corchia e Andrea Cavalera, si dicono soddisfatti per questa avventura durata sette anni consecutivi e sono entusiasti per questo omaggio al fumetto che sarà l’edizione 2025. Aggiungono: “Con il settimo anno si chiude un ciclo. Avremo modo di annunciarvi come il Festival sarà ristrutturato e completamente ripensato per il futuro, dai ruoli alle giurie, dalla competizione alla selezione dei film. Intanto godetevi questa settima edizione, vi aspettiamo a Gallipoli. Viva il Cinema!”

Come lo scorso anno, i film selezionati si contenderanno i trofei per il Premio miglior lungometraggio, Premio miglior cortometraggio, Premio della critica e il Vespertilino Awards consegnato da Tania e Marcus di Ore d’Orrore.Lo scorso anno il festival si chiuse con il trionfo del cortometraggio “Selfie” di Giulio Manicardi, prodotto da Alessandro Leo. Il cortometraggio ha fatto letteralmente il giro del mondo e incetta di premi. Chi sarà quest’anno a ricevere la benedizione di AHIFF?