Pretty Woman, Richard Gere apre al sequel. Ma a una condizione

Cinema

Il 23 marzo del 1990 usciva nelle sale statunitensi una delle commedie romantiche più famose e commoventi di sempre. Diretta da Garry Marshall, ha lanciato la carriera della protagonista verso la fama internazionale facendole ottenere la nomination agli Oscar come Miglior attrice protagonista e la vittoria del Golden Globe per la stessa categoria in un film commedia o musicale